Ici et seulement ici

Par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer, quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os. Qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part. Ici n'obéit qu'à ses propres règles. Ici, il y a des Bas, des Hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par Ici. Huit comédiens de talent s'emparent de ce roman choral vertigineux, addictif et puissant, et nous offrent une expérience de lecture ébouriffante !