Goblin slayer Tome 13

" Je ne sauve pas le monde. Je ne fais que tuer des gobelins. " Le Crève-gobelins découvre le lien choquant qui le lie avec le jeune Magicien. C'est dans cet état d'esprit qu'il est invité par le Lancier et le Guerrier Lourd à aller boire un verre à la taverne, où chacun dévoile un pan de son histoire. On apprend notamment le rêve d'enfant du Crève-gobelins, qui était déjà de devenir aventurier. Par malheur, c'est le moment choisi par une meute de gobelins pour assaillir leur camp d'entraînement ! Un tome 13 où l'on découvre les hommes derrière les armures, et dans lequel débute une nouvelle bataille acharnée. Et en fin de tome, une nouvelle inédite de l'auteur, Kumo Kagyu, vous attend !