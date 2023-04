Le château des âmes perdues. Pack en 2 volumes. Tome 1, Tréguier ; Tome 2, Pontrieux

Que se passe-t-il dans ce paisible pays de Tréguier ? Un nouveau venu s'en prend à une statue de mère Teresa offerte à la commune par un enfant du pays touché par la grâce de la sainte. On pourrait croire à un canular si cet individu ne prétendait vouloir faire détruire la statue au prétexte que le socle sur lequel elle a été installée déborde de quelques centimètres sur un terrain communal. Mary, requise pour aller calmer le jeu, prend tout d'abord la chose à la légère en déclarant qu'elle n'est pas entrée dans la police pour rejouer Clochemerle dans le Trégor. Mais les autorités politiques prennent la querelle très au sérieux et, malgré le déplacement de la statue, le sieur Flairius n'entend pas rendre les armes... La statue déplacée repose désormais sur un terrain privé et Flairius change de cible. La salle de réunion de la mairie étant en réfection, le maire trouve en solution de remplacement l'ancien local du patronage, mis gracieusement à la disposition de la municipalité par l'évêché pour que, le temps des travaux, les conseils municipaux puissent s'y tenir. Flairius, plus virulent que jamais, attaque le maire au prétexte qu'un conseil municipal de la République ne saurait se tenir dans une salle qui appartient " à la réaction ". Les événements se précipitent et Flairius disparaît. Mary va mener ses investigations jusqu'à la cité voisine de Pontrieux, où Gertrude ne sera pas de trop pour l'aider à sortir la tête haute d'une situation bien embrouillée...