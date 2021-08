Finalement, Éric Zemmour a trouvé presque mieux qu'un éditeur

Au cœur de toutes ces opérations, difficile de ne pas imaginer Vincent Bolloré, changé en Adam Smith : une poigne de fer dans un gant de velours, mais surtout, une main invisible pour le marché. Parcourons les pistes : Éric Zemmour travaille pour Cnews, comme chroniqueur et la chaîne appartient au groupe Vivendi. Manifestement, les liens entre le grand patron et le polémiste sont forts — Marianne évoquait une protection de Zemmour par Bolloré, en février dernier.

Éditer, publier... ou vendre ?

De l’autre côté de la chaîne Vivendi, on retrouve Editis, entré dans le giron bolloréal en janvier 2019. Avec un Zemmour sans éditeur, les regards ont immédiatement fusé sur les maisons susceptibles d’accueillir le prochain livre. Vus les liens capitalistiques existant, l’hypothèse était grossière — plusieurs médias ne se sont pas privé. Et ce, bien avant que l'on apprenne qu'il décidait de s'autopublier en modifiant les statuts de Rubempré.

L'idée qu'Editis reprenne Zemmour en publication était plausible. Mais l’enjeu n’était pas éditorial.

On ne le répétera jamais assez, on ne fabrique pas de l’argent, dans l’industrie du livre, avec l’édition, mais avec la commercialisation : la diffusion et la distribution. Autrement dit, la communication auprès des points de vente, plusieurs mois avant la date de sortie, et l’acheminement des livres depuis les entrepôts vers lesdits points de vente. Puis leur retour, s’ils sont invendus, et même le stockage dans les entrepôts.

D’ailleurs, Vivendi avait mis la puce à l’oreille de qui voulait bien la tendre avec attention : dans ses résultats financiers du premier semestre, le groupe indiquait explicitement que son plus gros succès, en matière de livre, s’était opéré avec La familia grande de Camille Kouchner. Un livre publié chez Le Seuil, mais que diffuse et distribue la société Interforum, filiale d’Editis – et non le groupe Média-Participations auquel Seuil appartient.

Et, guess what ? Ces deux pans de l’activité, l’actuelle directrice générale d’Editis, Michèle Benbunan, en est plus que familière : après une trentaine d’années passées chez Hachette Livre, ils sont nombreux à s’incliner : « Elle est logisticienne, c’est-à-dire qu’elle trouve des solutions simples et agiles à des questions complexes », indiquait un observateur en mars dernier.

[NdR : D’ailleurs, à 18 €, l’ouvrage de Camille Kouchner a aussi rapporté de l'argent à son éditeur, à considérer les 260.194 exemplaires vendus : plus de 4,62 millions € (données Edistat).]

Les avantages, sans les inconvénients

Des questions complexes ? La première, c’était la collusion globale entre les entités du groupe Vivendi, avec l’arrivée d'un Zemmour parachuté chez tel ou tel éditeur – ou donnant le sentiment de l’être. Certains, dans le groupe, le chuchotaient fin juin : « On a vraiment eu peur que cela arrive, qu’il soit imposé. » Car cette démarche aurait attesté de la mainmise de l'actionnaire sur le groupe éditorial, des liens entre le polémiste et Vincent Bolloré, d'une connivence manifeste : des nouvelles peu enthousiasmantes.

Mais rapidement, la directrice générale a infirmé : Zemmour ne venait pas chez Editis. Et voici que, désormais, la nuance, de bon grey, se savoure d’autant plus.

Le flou qui règne autour de la rupture de contrat entre Albin Michel et Zemmour brouille encore un peu plus les pistes : l’auteur, signé par une maison d’Editis, aurait-il pu demander un nouvel à-valoir ? « En cas d’à valoir versé en deux temps il aurait pu demander à son nouvel éditeur de verser la seconde partie. Lequel s’il avait accepté aurait pu se retourner vers Albin éventuellement pour lui demander cette somme au nom du contrat non honoré », pointe un connaisseur. Avec le risque d’un procès et de complications juridiques dont personne, chez Vivendi ou Editis, n’aurait voulu.

Or, éditer Zemmour importe moins que de distribuer Zemmour… « Il est d’ailleurs probable qu’aucune maison d’Editis n’ait accepté de le publier — ce qui laisserait entendre que Bolloré n’aurait pas fait pression. En revanche, le livre — qui fera certainement 200.000 exemplaires, minimum — deviendra nettement plus rentable en diffusion/distribution. »

Le tout en s’épargnant de possibles polémiques, une vindicte publique ou des protestations de salariés en interne — ainsi qu’Albin Michel les a vécues, avec pour conclusion le départ de l’auteur. Voilà donc la solution qui apaise et, au besoin, va dans le sens de l'actionnaire, tout en assurant de significatives rentrées d'argent, sans attirer les foudres ni des uns ni des autres.

Diffusion façon Kasimir Malevitch

Dans tout cela, le point d’achoppement pour le futur Eric Zemmour publié chez Rubempré — donc auteur et éditeur indépendant, le tout avec la belle allusion au personnage de Balzac — réside dans la diffusion. Celle-ci intervient logiquement bien en amont de la mise à l’office (ou commercialisation) : ici, quand bien même Interforum se démènerait, la phase de prospection sera réduite.

La sortie, malgré la défense et les cris d’orfraie du président du directeur d’Albin Michel, avait une date : le 15 septembre. Une programmation bien trop courte pour garantir une représentation décente auprès des librairies et autres. À ce titre, Edistat nous indique que pour le dernier livre, Destin français (112.637 exemplaires, septembre 2018), les ventes s’effectuent avec une certaine régularité : grandes surfaces alimentaires, 25 %, librairies (tous niveaux) à 35 % et grandes surfaces spécialisées (enseignes, type Fnac, Cultura, etc.), à 39 %.

En revanche, quatre ans plus tôt, Le Suicide français (309.734 exemplaires) marquait une tout autre inclinaison : 56 % en librairie, 28 % en GSA et 16 % de GSS. Autrement dit, si l’importance de la librairie a nettement diminué dans les ventes, en proportion, on peut aussi imaginer qu’elles aient déserté la place lors de la seconde publication. Mais dans les deux cas, l’auteur-éditeur devra accepter cette situation s’il entend maintenir sa date de parution.

Restera alors à l’actuel dirigeant d’Albin toute latitude pour clamer que tout était cousu de fil blanc – et pourquoi pas, d’abonder dans le sens de ses propres propos : « Éric Zemmour a décidé de changer de statut, il veut devenir un homme politique, engagé dans un combat idéologique personnel, qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste comme Albin Michel. Ce choix est fait sans animosité aucune envers Éric Zemmour, et nous souhaitons bien sûr qu’il puisse être publié, mais il doit l’être par une maison prête à le soutenir dans cette démarche politique assumée. »

Rappelons à ce titre qu’Editis diffuse, distribue, mais avant tout publie Jean-Luc Mélenchon, et qu’il semblerait saugrenu d’imaginer le leader de la France insoumise sur la même ligne politique que Vincent Bolloré…

Le “modèle” Dicker

Et la directrice générale, avec le sourire qu’on lui connaît, tient sa parole : Zemmour n’arrivera pas dans une maison d’édition du groupe, mais sera confié aux équipes commerciales d’Interforum, ce qui n’a presque rien à voir. Brillant. Mais plus efficace encore, cette partie d’échecs montre que le système Joël Dicker fonctionne.

EDITION: nouveau départ pour Joël Dicker

En mars dernier, le romancier annonçait quitter son précédent éditeur, De Fallois, pour créer sa propre structure éditoriale. Et Interforum remplacerait Hachette Distribution justement pour ce volet logistique. À cette heure, on ne sait toujours pas ni ce que publiera cette maison — prévue pour janvier 2022 — ni la ligne éditoriale que Joël Dicker entend fixer… En revanche, ses précédents ouvrages quitteront également De Fallois à la fin de l’année.

La perspective de structures en marque blanche, autour de grands vendeurs, susceptibles de bénéficier d’un accompagnement éditorial ou simplement d’une commercialisation… Voilà bien une réponse simple à des perspectives complexes. Pour Zemmour, plus besoin d’éditeur, puisqu’Interforum assurera les services de mise en vente, acheminement et retours. Restent la fabrication, l’impression et quelques autres points à régler alors.

Quant aux conséquences de l'éviction subie par Zemmour de chez son précédent éditeur, tout porte à croire que l'on n'a pas fini de les mesurer...

NdR : le terme “autopublier” est ici privilégié à celui, passablement galvaudé d'autoéditer. En créant une structure d'édition, Zemmour assure bien la publication de son titre – au sens du Code de la propriété intellectuelle de mise à disposition du pubilc. Donc, la commercialisation. L'autopublication implique une édition, ou autoédition, dans un processus préalable de correction du manuscrit. Mais l'autoédition n'implique en rien une commercialisation.