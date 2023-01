Moi je lis de la merde, et je vous emmerde

Les goûts et les couleurs, pas toujours simples : rien de plus personnel qu’une lecture, entre ce que l’on y trouve et ce que l’on y apporte. Ouvrir un livre revient à prendre le risque de la déception : quand on imagine que les éditeurs ont produit 109.480 titres en 2021 (dont 39.903 nouveautés), l’idée d’un 100 % de bons livres est ridicule.

Surtout que… bon livre, bien malin qui parviendrait à le définir : celui qui se vend ? Celui qui nourrit l’esprit ou qui l’aiguise ? Celui qui fait passer le temps ? Celui qu’on a envie d’ouvrir pour y retourner ? Ou encore, celui qui méritera de constituer plus tard un élément du patrimoine littéraire, devenant un classique — de ces ouvrages qu’on peut enseigner… au risque de dégoûter les gamins de la lecture ?

Aborder le verre à moitié, voire complètement vide demeure l’unique moyen d’une bonne surprise. Et comme le disent nos voisins helvètes : être déçu en bien.

D’autant que se tapit, sournoise, derrière cette notion de « livre de merde », toute la pédanterie qui, elle, nuit au secteur. Celle qui consiste à se pincer le nez en parlant des romans de Marc Levy (alors qu’en réalité, c’est tout le contraire). Mais remplacez dans les soirées mondaines par tout autre nom, et l’effet escompté demeure : on acquiesce avec un hochement de tête entendu, dans un entre-soi de bon aloi.

Personne n’a oublié le sort réservé à Virginie Grimaldi par les prétendus journalistes-chroniqueurs du Masque et la Plume l’an passé sur France Inter. Ah, Saint-Germain des Près, ton univers impitoyable… Je garde, ému, le souvenir de cet ami dyslexique qui disait « germinopratin », avec le roman Germinal en tête, au lieu de « germanopratin ». Certainement pour parler d’une certaine misère humaine…

Alors, ces livres de merde, que sont-ils ? Ou plutôt : comment les repérer ? À quand le Dictionnaire des ouvrages respectables que l’on doit avoir lus ? Horreur : ça existe déjà. Mais ce type de publication ne relève-t-elle justement pas de la catégorie « livre de merde » ?

ActuaLitté le clame depuis 15 ans maintenant – et dans la continuité de toutes celles et tous ceux qui l’ont répété avant nous : « Lisez… Mais Lisez, bordel ! » Et cela n’a rien d’une injonction comminatoire : c’est une invitation aux réjouissances les plus folles. Le bonheur d’un nanar ou d’une production de série Z, a tout autant de mérite que l’intégrale de Proust.

« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille », mais on choisit ses lectures. Et la diversité qui existe devrait inciter chacun à parcourir tout ce qui existe, en changeant de braquet. Je repense à toi, qui déteste les épinards, et qui s’est goinfré de samoussas qui en étaient garnis. Il a suffi d’un beignet pour te faire changer d’avis et quand tu as demandé ce qu’il y avait dedans, tu n’en revenais pas…

Tout est là : la recette pour franchir le pas.

Et pour les autres, facile : une vie ne suffira jamais à tout lire, opposera-t-on. Juste. Très juste. Pour autant, se cantonner à ce que l’on aime, ce dans quoi l’on se retrouve, revient à se maintenir dans un confort intellectuel. Umberto Eco (petit argument d’autorité irréfutable… j’adore), assurait que pour se détendre, il lisait Engels. Quand il cherchait du sérieux, il passait sur Corto Maltese.

Deux références, aujourd’hui admises dans l’intelligentsia, comme acceptables : la porte vous est ouverte, vous faites partie du cercle des initiés, vous avez les codes.

Mais en dépit de l’huile de palme, du sucre et du reste, qui n’a jamais glissé une cuillère dans un pot de Nutella ? Délectation coupable, régression délicieuse et pourtant : quel bonheur. Oui, il existe une multitude de pâtes à tartiner au chocolat et aux noisettes. Nul n’est contraint à l’excellence. Et surtout pas dans l’idée de briller ou jeter de la poudre aux yeux.

J’ai lu Françoise Bourdin, jetez-moi des cailloux. J’ai adoré l’Alchimiste, pendez-moi. Je suis convaincu que les relations amoureuses dans les romans de Musso s’articulent autour de la théorie économique d’Adam Smith (ou la main invisible du marché), brûlez-moi.

Ou essayez. Par-delà ces trois exemples, il y a tant de rencontres que l’on se refuse pour des raisons… de merde.

Crédit photo : Egon Schiele, Mère avec deux enfants III (1915-1917) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

