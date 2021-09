Babel, Sisyphe et Tantale dans un bateau : mettre le Horla à la rentrée littéraire

Anémie… Pour le bonheur du calembour, pet de l’esprit aussi gratuit que gratifiant, me vient Aznavour :

Tes printemps fleuriront encore/ Tes beaux jours renaîtront encore/ Après l’hiver/ Après l’enfer/ Poussera l’arbre de vie/ Pour toi / Anémie

Mais nul ne vit de calembour et d’eau fraîche : monde de merde. Alors un peu de sérieux. La rentrée a sonné la fin de la récréation, les services de presse approchent de la fusion, les imprimeurs serrent les dents, tandis que les papetiers serrent la vis : on consulte GfK ou Edistat à tour de bras, pour ajuster les réimpressions, et on attend les retombées presse comme autant de Saint Graal.

En espérant ne pas avoir à éloigner le calice devenu amer…

Une rentrée comme une autre : chacun voudrait plus d’exposition, de meilleures mises en place, plus de ventes. Et les bests — maudits bests, évidemment —, qui accaparent toute l’attention. Alors cette morosité, contagieuse ? Peut-être.

Ou pas.

Au gré des semaines défilent les paquets, les plis, les enveloppes et les cartons : le lot d’ouvrages, où piocher des chroniques, des découvertes, des déceptions. Il m’aura fallu deux semaines pour comprendre, alors que la rédaction tourne à plein régime (et l’on vous en remercie !), ce qui provoquait cet émoi. La réponse s’entassait tranquillement, face à moi.

Babel : une tour défiant Dieu, construite par la volonté des hommes. Ces livres, qui se posaient les uns sur les autres, c’était Ma Tour — limite avec l’œil de Sauron qui te fait des clins d’œil pour te rappeler la réalité…

Sisyphe : chaque jour, son lot, un pou chassant l’autre, le flux de la veille, que remplace celui du lendemain. Et encore, et encore, d’accord, d’accord… jusqu’à ce que quelque chose finisse par tomber sur les lames du plancher…

Tantale : car dès que l’on parvient à faire descendre ce monticule, que l’on approche de son but, la satiété nous est refusée. Golgotha miniature, l’objet du désir s’échappe, et comme le chantait Corneille : « Et le désir s’accroît quand l’effet se recule. »

Des semaines que le tas change, et reste le même : c’est le bateau de Thésée, dont les parties sont remplacées, progressivement… et si plus un seul des ouvrages primo-arrivés n’est encore présent, l’édifice demeure.

Inlassablement, dans le champ de vision…

Plombante et dressée, cette Pile à Lire, ou PAL pour les amateurs, me pénétrait sournoisement l’inconscient, tel le Supplice du même nom – que l’on doit au prince voïvode, Vlad III, dit l’Empaleur, pas vraiment pour ses retards de lectures. « Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître / A détruit l'harmonie », clamait Cyrano, mais loin de rougir, mon monticule arborait, arrogant, sa superbe. Pour m’en débarrasser, les solutions n’étaient pas légion.

L’autodafé est de saison au Canada (hem…), la rédaction est dépourvue de cheminée. Le don, oui. Mais demain, rebelote, sans dix de der. J’ai fini par lui tourner le dos, à cette Pile, décidant de brûler la rédaction tout entière. La méthode était approuvée par Maupassant… Mais un doute demeure….

Et si, privée d’existence physique, l’Idée de cette PAL demeurait ? « Si elle n’était pas morte ? »

Seul peut-être le temps a prise sur l’Être Invisible et Redoutable. […] Non... non... sans aucun doute, sans aucun doute... il n’est pas mort... Alors... alors... il va donc falloir que je me tue, moi !...

Ainsi, à défaut de mettre le holà, j'aurais placé le Horla...

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0