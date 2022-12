Le syndrome du livre cadeau préféré de Noël illico revendu

Présent de dernière minute, qui nécessite de brosser à la truelle le portrait-robot du lecteur auquel on compte l’offrir, le livre est le cadeau préféré des Français. Du moins est-ce ce que le lobbying des papetiers matraque depuis Gutenberg, au point que les études le reflètent.

On entre, papote 2 minutes avec la libraire qui vous a vu venir de loin — avec cette tête en sueur de client désemparé… – et on ressort avec des auréoles sous les bras, oui, mais un, voire plusieurs paquets à déposer au pied du sapin.

Ne croyez pas que l’on plaisante : les libraires mettent à jour chaque fin décembre un trombinoscope où ces acheteurs compulsifo-occasionnels sont épinglés.

Une étude du Centre national du livre indiquait en 2018 que les livres de papier et la lecture restent une source de plaisir — 72 % de nos compatriotes aiment en offrir et s’en procurer. Et 88 % des Français se déclarent lecteurs : c’est à ne pas comprendre pourquoi l’industrie semble aussi précaire.

Or, pour tout cadeau improvisé et sans véritable sens profond — encore qu’offrir quelques heures de lecture ait toujours du sens — le revers de la médaille se dévoile. Abriter derrière l’inflation, la crise, la conscience environnementale, la néoécologie parisiano-bobo et on en passe et on en oublie, se cache un service de revente de produits d’occasion.

Rien de mal à recycler ce pull en laine avec un sapin dégueu qui plaira peut-être à quelqu’un. D’ailleurs, 43 % des Français ont déjà offert un produit d’occasion, et 40 % ont revendu ce qu’on leur avait offert. Le service Momox précise les motivations : « Parce qu’ils ne les appréciaient pas (50 %), les possédaient déjà (38 %) ou souhaitaient gagner un peu d’argent. »

Ah, la vénalité…

D’ailleurs, présenter le livre comme le cadeau préféré, c’est oublier qu’il reste celui qu’on préfère offrir… pas nécessairement recevoir. Conclusion, il devient l’objet le plus revendu depuis des années. Corollaire, plus l’ouvrage s’est vendu, plus il a de chances d’avoir été offert, donc de se retrouver sur les plateformes d’occasion.

En 2018, les prix Goncourt occupaient le haut du panier en matière de revente : aucune raison que les habitudes changent.

Et cette année, semble-t-il, l’engouement pour la seconde main serait plus violent que d’ordinaire : les résultats d’une enquête de Kantar pour le compte d’eBay montrent que 7 millions de Français se sont lancés. On parle même d’un sur deux, d’après le sondage Ipsos/Rakuten. Des annonces par centaines, par milliers, une économie parallèle évaluée à 336 millions € — de quoi justifier l’enquête que La Sofia a décidé d’ouvrir sur la revente de bouquins et ce marché de l’occaz…

Alors, pour paraphraser Ronsard : « Vendez si m'en croyez, n'attendez à demain / Profitez aujourd'hui d'écouler vos bouquins... » Comment ça, il n'a jamais voulu dire ça, Pierre ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 / dreamstime