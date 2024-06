Gauche ou droite, les extrêmes me glacent”, Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023

Sophrosyne (en grec ancien : σωφροσύνη) : en philosophie, ce qui permet toute maîtrise de soi, toute sagesse, toute modération.

Loin de lui le désir de s’inscrire dans la lignée des écrivains engagés : « Mon statut de romancier s’accompagne d’un certain détachement : je ne me suis jamais servi de mes livres pour prendre politiquement parti. Il est en revanche des époques, des périodes, où toute tribune doit être investie. » À contre-coeur, « mais sans hésiter », le romancier lauréat du plus prestigieux prix littéraire en France se « fait violence, dans un monde de violence ».

Un monde à deux face ?

« Comme tant d’autres, je constate qu’on parle beaucoup de cette colère qui sera versée dans les urnes. Or, ces boîtes ont avant tout vocation à recueillir des votes : à mélanger deux choses qui ne sont pas faites l’une pour l’autre, cela finit toujours mal », poursuit-il. « Et n’y voyez aucune naïveté : je reconnais la souffrance où elle se trouve, la violence où elle se manifeste : je souhaiterais juste que ni l’une ni l’autre ne guident nos vies. Et moins encore nos votes. »

Que l’on fasse barrage au Rassemblement national coule de source, estime-t-il, mais cela ne s’opère pas dans un aveuglement complet. « RN ou LFI véhiculent chacun cette idée d’exclusion d’une partie de la société, qu’ils ne gouverneront qu’une fraction du pays. Sauf que nous vivons ensemble, tous ensemble, loin de toute dichotomie – pauvre contre riche, couleur de peau ou nationalité. »

Et de rappeler que l’antisémitisme, longtemps une prérogative du Front national dans les propos de Jean-Marie Le Pen, se retrouve actuellement dans les discours de cette extrême-gauche. « Bien sûr, ils n’appellent pas directement à l’antisémitisme. Mais leur silence coupable favorise les actes, et ils ne peuvent pas l’ignorer. »

Ventres mous et abdos en acier

Le rejet de celui ou celle qui ne correspond pas aux critères, d’un extrême à l’autre, reflète donc ce refus de l’altérité. « Je ne vous aime pas, donc je vous rejette, voilà ce que l’on entend des deux côtés. Cette posture empêche d’embrasser toute la complexité de la vie en communauté. Et plus encore, rend inaudible les propos de partis qui prônent une tempérance essentielle et réfléchissent à des équilibres entre toutes et tous », poursuit l’écrivain.

Alors que faire ? D’abord, le constat : celui d’une gauche qui a accepté la soumission à sa plus extrême faction, celui d’une transformation du Front en Rassemblement, ou l’exercice de dédiabolisation bien connu. « Face à cela, il nous reste la capacité de manifester une humanité absolue, dans la raison et l’intelligence. A mes yeux, la gauche et la droite modérées représentent l’avenir. »

Loin d’un François Hollande faisant aussi acte d’allégeance à ce nouveau Front populaire, le prix Goncourt 2023 met en lumière « ces femmes et hommes courageux, qui ne sont pas les ventres mous qu’on veut bien présenter : ils sont les abdos en acier. Celles et ceux qui refusent le discours de la compromission avec les extrêmes, des promesses faciles, des solutions commodes. La force politique est là, mais plus personne ne semble le voir ».

Il évoque ainsi Jérôme Guedj, ancien protégé de Mélenchon, qui a refusé la compromission avec LFI. Ou encore David Lisnard, maire de Cannes, « preuve qu’on peut être fermement de droite sans basculer dans le RN ». La politique implique pour certains « une folle ambition personnelle, qui menace à présent de germer sur l’erreur terrible qu’a commise Emmanuel Macron ».

L'hallucination collective : danger !

Pour le romancier, la France « a besoin de ces femmes et de ces hommes modérés, parce qu’ils ne font pas alliance avec des slogans hurlés qui versent dans l’invective et la discrimination. Toute ma vie j’ai entendu “non à l’extrême droite”. Cela ne signifie certainement pas de tout accepter, pour y échapper. Chemise noire ou col mao, je n’aime rien moins que cette dimension binaire ».

Peut-être que tout cela tient à l’Histoire du pays, et la coupable tolérance des élites à l’égard de l’extrême-gauche, qui par ailleurs aura porté de louables combats. « Nos politiques ont tenu le FN à distance, mais se sont endormis sur cette gauche de la gauche. Jamais je ne tolérerai la banalisation du FN, ou du RN. Jamais je ne verserai non plus dans l’aveuglement. Nous vivons comme une hallucination collective actuellement, dont il faut urgemment se réveiller. »

Front commun ?

Et parce que justement les mots ont un sens, Jean-Baptiste Andrea relève les distorsions contenues dans le nom même des partis. « Edulcorer la dimension belliqueuse du “Front” pour lui substituer “Rassemblement” ne trompe personne. »

CHRONIQUE - Veiller sur elle : Quasimodo, Esmeralda et fascistes

Il en va de même avec la dialectique de cette France Insoumise : « Contre l’image angélique qu’entretenait la gauche, ils ont choisi cette image libertaire. Personnellement, je me méfie de tout terme dont le corollaire implique la libération. Parce qu’au préalable, il faut que l’auditoire ait été convaincu qu’il était dans les fers et s’en remette à celui qui l’émancipera de ses chaînes. »

Pas pour un sou(mis)

LFI prospère ainsi sur « un postulat honteux », celui d’une France soumise. « Malgré tous ses dysfonctionnements, et ils sont nombreux et je les connais bien, nous vivons dans l’une des plus belles démocraties du monde. Enfermer le peuple dans l’idée qu’il était esclave en lui promettant la liberté, c’est le faire passer dans les mains d’un autre maître – voire, s’il était déjà libre, qu’il se précipite dans cette servitude volontaire qu’avait décrite Etienne de La Boétie. »

De Jordan Bardella à Jean-Luc Mélenchon, puisqu’il faut finalement appeler un chat un chat, « nous avons deux variations sur un même thème. D’un côté, celui qui a adopté les codes rassurants de la technocratie, de l’autre, le prophète autodéclaré. Une pure folie ! » Et le romancier de conclure : « Se maintenir dans l’illusion que nous n’avons que ces deux options, voilà le plus grand danger. Nous n’avons pas que le choix des extrêmes. »

Crédits photo : L'Iconoclaste