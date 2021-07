Zemmour opte pour l'autoédition du livre refusé par Albin Michel

Pour assurer une mise en vente en septembre, Éric Zemmour n’avait pas beaucoup d’alternatives : celle de l’autopublication devenait de plus en plus flagrante. Libération, qui communique par là même le titre de l’ouvrage — La France n’a pas dit son dernier mot — indique que le pas est franchi.

À travers des modifications de sa société, Rubempré, Zemmour va devenir éditeur : survenues ces 16 et 28 juillet, la SARL aura désormais pour activité :

Toutes prestations intellectuelles, notamment dans le domaine de la communication et ce par tous moyens, notamment radio, télévision, presse écrite, internet telles que : présentation de conférences, rédaction d’articles, de scénarios, de dialogues pour le cinéma et les séries télévisées, adaptations de livres à l’écran. Présentation de chroniques, participation à des émissions de télévision et de radio en tant que présentateur ou intervenant, production de toutes œuvres de l’esprit et notamment de manuscrits, perception de tout droit d’auteur relatif à l’ensemble des prestations intellectuelles relevant de l’objet social ci-dessus visé. Édition d’ouvrages.

En effet, un acte du 15 juillet indique que son périmètre d’activité étend son objet à la publication de livres, avec Éric Zemmour comme gérant de ladite entreprise. Le polémiste devient donc auteur indépendant.

Ce qui nous renvoie également au contentieux entre sa précédente maison, le président du directoire Gilles Haéri et l’avocat de l’intéressé, Me Arnaud de Senilhes. Dans un récent communiqué, ce dernier déplorait le comportement de la maison à l’endroit de son client : « L’extraordinaire maladresse de cette communication contradictoire démontre l’embarras d’Albin Michel. Si Éric Zemmour en est la victime aujourd’hui, qui le sera demain si personne ne réagit pour sanctionner le comportement d’une maison d’édition qui s’est fourvoyée dans la voie de la censure au mépris de ses engagements et de la loi ? »

Gilles Haéri avait tout d’abord expliqué que Zemmour serait candidat à la présidentielle et que son livre — dont il avoua par la suite ne l’avoir pas lu — relèverait du manifeste politique. Et de ce fait, préférait détacher la structure éditoriale du supposé candidat. Un point qui prêtait à sourire, quand on sait que François Fillon, Bruno le Maire, NKM et bien d’autres ont été publiés par la maison. D’autant que, selon nos informations, le livre n’aurait rien du plaidoyer politique que le responsable de l’entreprise lui prête…

Le temps manque

Selon les informations de ActuaLitté, la négociation portait sur plusieurs millions d’euros — chiffre représentant les droits d’auteurs que Zemmour aurait pu attendre des ventes, si elles étaient passées par un circuit classique.

Joint par ActuaLitté, son conseil relativise quelque peu l’information : « En effet, des modifications de l’entreprise sont intervenues, et Éric se prépare à cette option de l’autoédition, pour la bonne raison qu’il est quasi impossible de trouver une nouvelle maison dans les temps impartis. »

Par ailleurs, l’avocat souligne que, de son point de vue, « Albin Michel est conscient d’avoir commis une faute, même s’ils disent le contraire. Leurs positions dans la presse ont beaucoup évolué : dans un premier temps, la décision avait été prise par eux seuls, dans un autre, il s’agissait d’un accord. Mais on ne peut raisonnablement admettre qu’un auteur comme Éric accepte de se faire mettre dehors. »

Par ailleurs, Arnaud de Senilhes souligne que le comportement de la maison « a exercé une influence significative sur les auteurs publiés, qu’ils relèvent ou non de la fiction, et soient, ou pas, du bord d’Eric Zemmour. Ils sont véritablement choqués, et plusieurs d’entre eux ont pris attache avec moi ».

AFFAIRE ZEMMOUR: les auteurs en danger ?

En interne, cette histoire a fini par être instrumentalisée, au point que des grandes plumes et best-sellers d’Albin Michel avaient été jetés en pâture aux médias : leurs noms avaient servi à dénoncer la présence de Zemmour dans le catalogue, alors même que ces derniers n’avaient ni publiquement ni en privé exprimé la moindre opinion sur le sujet. Selon nos sources l’un d’entre eux aurait même contacté le polémiste pour lui dire combien il était choqué par le procédé…

Dans le milieu germanopratin, beaucoup s’attendent à une réaction de l’actionnaire d’Albin, Francis Esmenard, qui conduirait au licenciement de Gilles Haéri. « Qu’un président éprouve une forme de mépris pour un auteur, cela peut s’admettre. Mais que ce ressenti aboutisse à un préjudice pour l’entreprise, sur des bases difficilement compréhensibles est plus étonnant », analyse l’avocat.

Quant à un éventuel départ du président du directoire, pour beaucoup, il soulèverait un problème de cohérence, dans la position et le discours vis-à-vis, justement, des auteurs. « Se départir d’Haéri à chaud enverrait un signal confus. Peut-être dans quelques mois », observe un connaisseur.

Crédits photo : DR