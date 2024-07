Législatives : le Collège de France s'engage contre tous les obscurantismes

Alors que notre pays doit élire une nouvelle Assemblée nationale, haut lieu de notre démocratie, le Collège de France appelle les citoyens et les citoyennes, les élues et les élus à un engagement renouvelé en faveur de l’humanisme, de la science et de l’ouverture sur l’Europe et sur le monde.

Dans un monde où les défis globaux tels que le changement climatique, l’effondrement des écosystèmes, les conflits armés, les pandémies et les inégalités sociales se font de plus en plus pressants, alors que se multiplient les contre-vérités et se développent diverses formes d’obscurantisme, nous souhaitons réaffirmer les valeurs humanistes que défend le Collège de France. Ce sont elles qui infusent tous les aspects de la recherche et de l’enseignement qui s’y déploient depuis 1530.

Ces valeurs impliquent un profond respect de la dignité humaine et des droits de l'Homme, de la diversité culturelle et de l’échange intellectuel, ainsi que de l’État de droit, qui seul garantit une complète liberté de pensée et d’expression.

Elles incluent la conviction que l’éducation à la pensée critique, le savoir et la culture pour toutes et tous sont des piliers essentiels de la démocratie, de l’égalité et de la cohésion sociale.

Par l’étude des civilisations et des cultures les plus diverses dans le temps et dans l’espace, et la poursuite d’une recherche sans frontières de nationalité, de genre, d’orientation sexuelle ou de religion, le Collège de France continuera de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et toute forme de discrimination.

Par la promotion d’une connaissance scientifique libre, rigoureuse et désintéressée, il refusera toute instrumentalisation des sciences. Ces objectifs et les valeurs qui les sous-tendent sont et resteront intacts.

Le Collège de France

Crédits photo : Statue de l’humaniste Guillaume Budé, libraire de François Ier, qui suggéra au roi l’idée de ce qui deviendra le le Collège de France. Collège de France.