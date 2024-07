Togo : l'autrice Marthe Nounfoh Fare visée par la justice

Marthe Nounfoh Fare, écrivaine, journaliste, blogueuse et Présidente du PEN Togo, créé en 2016, est une activiste et militante, attachée à la défense de la liberté d'expression et des droits des femmes dans son pays et le reste du monde.

Le 26 juin 2024, elle a été convoquée par la police nationale du Togo, à Lomé, où elle a subi un interrogatoire concernant une vidéo postée sur TikTok. Celle-ci a été filmée à distance et montre une femme qu’il est impossible d’identifier faisant les cent pas devant le siège du parti au pouvoir au Togo. Marthe Nounfoh Fare a ensuite été placée en détention sans inculpation, sans se voir accorder la possibilité de communiquer avec un avocat.

Cette détention arbitraire s’est prolongée jusqu'au 1er juillet 2024. Elle a été alors traduite en justice et inculpée pour « violation de la vie privée », après qu’apparemment une plainte eut été déposée par un membre de la famille de la personne filmée dans la vidéo postée pour TikTok.

Le procureur général a requis une peine de six mois de prison à l'encontre de la présidente du PEN Togo. Ses avocats ont demandé un non-lieu, invoquant l'absence de fondement de l'affaire et les vices de procédure de la police et de l'accusation. Bien que libérée, elle doit comparaître au tribunal de première instance de Lomé le 15 juillet. Elle risque une condamnation à moins que le juge ne décide qu’il s’agit d’un cas de harcèlement judiciaire.

Si la liberté d'expression est garantie par la Constitution au Togo, dans la pratique, les autorités ont toujours manqué à leur obligation de le protéger. Comme l’indique War, Censorship and Persecution, la Liste de Cas 2023/2024 de PEN International, la répression en ligne est courante au Togo. Les autorités togolaises s’en prennent fréquemment aux journalistes pour les commentaires sur l’actualité qu’ils postent sur les réseaux sociaux.

Rappelons que l’actuel Président du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, est arrivé au pouvoir en 2005 de manière discutable. D’abord président par intérim du 7 au 25 février 2005, il est ensuite élu, puis réélu trois fois, dans des conditions contestées. Il a pris la succession de son père, Gnassingbé Eyadema, président de 1967 à sa mort en 2005. Comme lui, il est qualifié de dictateur. Faure Essozimna Gnassingbe a récemment obtenu une révision de la constitution, adoptée le 19 avril et promulguée le 6 mai, qui fait glisser le Togo d’un régime présidentiel à un régime parlementaire : le pouvoir sera désormais concentré entre les mains d’un président du Conseil des ministres.

Comme ce rôle échoit au président du parti majoritaire à l’Assemblée nationale, à savoir au président Faure Essozimna Gnassingbé, cette nouvelle Constitution lui permet de rester aux rênes du pays aussi longtemps que son parti remportera les élections législatives, qui auront lieu tous les six ans. Il est intéressant de noter qu’alors que l’ancienne constitution lui permettait de ne se représenter qu’une seule et dernière fois en 2025, ce dispositif lui offre de demeurer président à vie.

Quant à la liberté d’expression au Togo, selon Amnesty International, en 2023 « Les autorités ont réprimé le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique ». Des journaux ont été fermés, des journalistes arrêtés, et condamnés. Détentions arbitraires et torture sont monnaie courante. Nous comprenons mieux pourquoi Marthe Nounfoh Fare risque la prison. Devant ces malversations, face à ce que certains qualifient de « hold-up électoral », et soumise à ces règles dictatoriales, elle a courageusement agit, en faisant allusion à l’inacceptable, quelle que soit sa nature.

Le PEN International alerte les communautés littéraires mondiales concernant la situation de Marthe Nounfoh Fare, et propose aussi des moyens d’action pour la soutenir.

Le PEN Club français a relayé l’alerte, et demande instamment que ces poursuites contre Marthe Nounfoh Fare, présidente du PEN Togo soient abandonnées et qu’un non-lieu soit prononcé.

Cécile Oumhani, Carole Mesrobian

Le PEN Club français

Photographie : Marthe Nounfoh Fare, en 2019 (Marthe Fare, CC BY SA 4.0)