Exceptionnelle exception culturelle française : Facebook, non. TikTok, oui

Le Festival du livre de Paris ouvre ses portes au public ce 21 avril, et le président du Syndicat national de l’édition prend la parole. Non pour vanter « l’horrible danger de la lecture » si cher à Voltaire : dans les colonnes du Monde, il dénonce les Microsoft, Meta (ex-Facebook, incluant Instagram et WhatsApp) ou Google.

Au cœur de son propos, la publication d’articles que rédigent les chercheurs, que les pouvoirs publics « encouragent […] à ne pas signer de contrats avec des éditeurs afin de pouvoir les publier immédiatement en accès ouvert ». Ah, joies et merveilles que l’Open Access…

Le plaidoyer de Vincent Montagne s’articule sur trois points, des « erreurs », que cette position implique. Car favoriser la diffusion du savoir en libre accès — comprendre, gratuitement — serait nuisible, en ce qu’elle implique « la prise en charge financière de l’édition par les organismes publics ». Quand on sait que les chercheurs ont eu à payer de leur poche la publication de leurs travaux dans des revues, voilà qui devient cocasse.

Le jeu des trois erreurs

Le président du SNE reproche de « méconnaître le rôle remarquablement novateur des éditeurs privés », dans un premier point. Il déplore encore que l’on fasse dépendre « l’édition scientifique du seul financement public que l’on sait limité et non pérenne ».

Mais surtout, souligne que cette attitude revient à « faire le jeu des géants de la tech en leur fournissant gratuitement les contenus sur lesquels seront entraînées leurs intelligences artificielles génératives, dans le seul but d’en tirer un profit financier ».

« Le paradoxe serait donc d’enrichir Microsoft, Meta ou Google et d’appauvrir les éditeurs privés. En compilant toutes les recherches en « open access », ces IA génératives pourraient être capables, un jour, de devenir elles-mêmes des auteurs de l’édition scientifique sans respecter les règles académiques du monde de la recherche, ni les droits d’auteur. » – Vincent Montagne

Toqués de TikTok

Dans cette perspective, on comprend bien que les MMG sont persona non grata. MMG, et non plus GAFAM, car Amazon, demeure un important vendeur de livres serait-il malvenu. Voire, un libraire comme les autres, ainsi que le président du SNE le disait en mars 2013, peu avant… l’ouverture du Salon du livre de Paris.

Lequel Amazon génère aujourd’hui plus de chiffres d’affaires avec son département Web Service qu’à travers la commercialisation de lectures. Donc au développement de l’Intelligence Artificielle, ne serait-ce que pour rendre son assistant vocal, Alexa, plus compétent.

Quant à Apple, c’est un interlocuteur complexe. Mieux vaut ne pas le froisser…

Mais à la rigueur, chacun défend son pré carré, et voilà qui est bien normal. Nul ne mord sans regret la main qui le nourrit.

Non, ce qui prête à sourire, c’est que le Festival du livre de Paris a choisi comme sponsor et partenaire officiel l’application TikTok. Celle-là même qui est accusée — et avoue ! — d’espionner et collecter des données d’utilisateurs en rapatriant à Pékin les informations collectées.

Pas pareil ? Eh non : TikTok possède le sésame qui fait plier l’industrie du livre, un peu partout dans le monde, #BookTok. Un hashtag qui ferait la pluie et le beau temps sur la vente de livres. Mais surtout, une application qui a conquis les jeunes et dont on croit dur comme fer qu’elle séduira celles et ceux qui ont décroché de la lecture.

Et que les jeunes, on aimerait bien qu'ils achètent des livres, quitte à passer par l'application chinoise pour les sensibiliser à l'horrible danger de la lecture.

Crédits photo : Stand TikTok, Festival du livre de Paris 2023 - ActuaLitté, CC BY SA 2/0