Créer un SMIC net à 1600 €, “une mesure mortifère pour la librairie

Comment le monde du livre ne ferait-il pas bloc contre le Rassemblement national ? Il suffit de consulter le programme porté par Jordan Bardella pour s’apercevoir que le mot culture n’existe qu’accolé à agri — et rien de plus dans les 22 mesures que présente Marine Le Pen.

La potence et la corde sont fournies

Sauf que, nous indique un libraire, le nouveau Front populaire porte « une mesure totalement mortifère pour notre économie et notre secteur, qu’il nous est impossible d’occulter ». Que l’on aime les lettres n’empêche nullement de regarder les chiffres, nous explique une de ses consœurs : « Dans notre économie à flux tendu, sans compensation, le SMIC à 1600 € net revient à un désastre. »

Les données du Syndicat national de la librairie sont sans appel : le salaire moyen d’un libraire est de 1720 € nets mensuels — soit un brut de 2205 €. Le SMIC brut pour 2024 a été porté à 1766,92 €, soit 1398,70 € nets. S’il devait s’établir à 1600 € nets (soit 2050 € bruts), quelles seraient les conséquences pour le secteur ? « On peut poser la question différemment : quel pourcentage de librairies fermeraient en France avec une pareille réévaluation ? », souligne un observateur.

Commerces précaires... précarisés ?

L’étude du cabinet Xerfi, dévoilée lors des Rencontres nationales de la librairie à Strasbourg, montre combien ces commerces essentiels seraient tous « fragilisés par le contexte inflationniste ». Les analystes estiment d’ailleurs que « sans coupes dans les dépenses », les petites librairies afficheront des pertes nettes dès… l’an passé.

« Beaucoup de chefs d’entreprise auraient fermé boutique compte tenu de ce que je vais vous présenter », alertait Jérémy Robiolle, directeur du développement de Xerfi.

Car la suite des conclusions, découlant de ces projections, n’est guère plus réjouissante : les librairies moyennes afficheraient des résultats négatifs dès 2024 (- 0,4 %) suivies par les grandes, l’année suivante (-0,3 %). Et ces taux augmenteraient d’une année à l’autre : en 2025, les petites librairies afficheraient une perte nette de -3,3 %.

« Je vérifie ma trésorerie au jour le jour », nous confirme un libraire en périphérie de Paris. « Bien entendu, il est anormal qu’un libraire puisse être payé au SMIC en regard de son niveau de formation. Mais je n’ai pas augmenté mon chiffre d’affaires et les marges… eh bien l’étude de Xerfi le montre parfaitement : elles sont au cœur des problématiques. »

De bonnes nouvelles en demi-teinte

Le Pass Culture, présenté comme une manne divine, reste également à relativiser. Avec 50 % du budget alloué dépensé en livre, ce sont 120 millions € qui auraient abondé les comptes des librairies. Mais en mettant ces données en perspective, avec près de 4000 librairies référencées dans l’application, cela représenterait 30.000 € par établissement et par année.

Sur un chiffre d’affaires moyen de 600.000 €, le Pass culture équivaudrait à 5 % de CA — en réalité, 2,5 % confirmait la SA Pass Culture lors des RNL. Si le Pass Culture a profité, c’est avant tout aux éditeurs — et aux genres de romance et manga, donc… aux achats de droits, pas même à la littérature francophone, pour garder un peu d’ouverture.

Alors, oui, pour les libraires, une goutte d’eau, mais qui en l’état reste toujours bonne à prendre, comme toute autre forme d’aide. « Avec le label LIR, j’ai bénéficié de 3000 € l’an dernier », nous explique une libraire parisienne. « C’est peu, bien entendu, mais je prends tout ce qu’il est possible d’obtenir. »

Marcher sur la corde raide

Quand les marges sont infimes, et que les charges (loyer, électricité, etc.) sont identiques à celles des autres commerces, dont les résultats ne peuvent qu’être plus confortables, « il faut garder un œil constamment sur ses comptes. Entre septembre et mars/avril, on dispose d’une trésorerie qui tient le choc, mais à partir de mai, juin et avec la période estivale entre vacances et absence de clientèle, je souffre, oui ».

Et elle n’est pas la seule. Marges rendues à peau de chagrin, charges équivalentes… cette hausse du SMIC devient le couperet qui met le moral à plat. Surtout que la librairie perd des parts de marchés : « La légende du 1 livre sur 2 est vendu dans une librairie indépendante ne résiste pas à un examen méticuleux », nous pointe un éditeur.

Vente de livres : la librairie en recul

En effet, en observant les données fournies par Edistat, on se rend compte qu’en 2019, les librairies (à l’exclusion donc des grandes surfaces alimentaires et de celles spécialisées) affichaient 37 % de parts de marché en volume et 40 % en valeur. En 2014, elles étaient à 65 % pour les ventes et 74 % pour le chiffre d’affaires.

Pour 2023, la librairie est passée à 34 % en volume, pour 37 % en valeur et sur ce premier semestre 2024, à qui il reste encore quelques semaines pour s’achever, le volume reste identique, mais en valeur, on descend à 36 %. Tout cela au profit incontestable des grandes surfaces spécialisées (Fnac, Cultura, etc.)

« La librairie ne sera pas seule concernée par ce SMIC : si l’on prend les GSS, un conseiller de vente est rarement payé plus que le smic-horaire », nuance un éditeur. Et non sans un certain cynisme, un observateur nous glisse : « Le seul levier pour la librairie sera de gagner en productivité, par exemple en robotisant. Et qui fait ça le mieux ? Amazon. Conclusion, avec cette mesure, le nouveau Front Populaire renforcera le cybermarchand. » Ou plus simplement scier la branche sur laquelle la librairie est assise ?

« Sans des mesures pour protéger nos commerces, sans une réaction du Centre national du livre, ce sera très, très compliqué pour notre profession. Et nous attendons du SLF qu’il soit en première ligne sur cette question si elle doit se poser », conclut une libraire de Paris. « C’est une mesure louable, à tous points de vue, personne ne le contesterait. Mais en l’état, pour nombre d’entre nous, il ne restera plus qu’à plier boutique ».

