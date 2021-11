Suisse : Gaston Lagaffe, ou la clownerie des antivax (avec un L pour être poli)

Quoi de plus sensé que les histoires du Héros sans emploi pour commenter les dérapages des antivax ? D'autres, consternés par les abyssales manifestations et autres occurrences d’imbécillité (ce dilemme étymologique), invoqueraient plus volontiers Don Diègue : il est toujours élégant, en conférence de presse, de citer Corneille sans bayer ni bâiller. Alors oui, un bon petit « ô rage, ô désespoir », vous a des accents de tragédie comme seules la versification et la dramaturgie cornéliennes savent y faire pour vous tirer des larmes. Guy Parmelin, lui, préfère Gaston. Mais que s’est-il passé ?

Lagaffe à Lausanne ?

Si la mélodie de la comptine Le pont du Nord (qui finit tragiquement, sans même l’intervention de Corneille ou de Racine) venait à manquer, voici (et voir en fin d’édito, l'intégrale pour les plus acharnés) :

Résumé des faits incriminés, en chanson :

Chez nos voisins, un concert est donné (bis) Les antivax décident de faire suer (bis) Ils mobilisent l’ensemble des billets (bis) En empêchant les gens d’y assister (bis)

Trêve de plaisanteries...

Plus concrètement, raconte Le Matin, le concert Back On Tour organisé à Lausanne (canton de Vaud), avait mis gratuitement à disposition 350 billets. Dans la salle, ce 9 novembre, on ne dénombrait qu'une soixantaine de personnes. Analyse faite de la situation, les antivax, globalement, et les anticertificats (équivalent du Pass sanitaire français) auraient effectué les réservations, sans s’y rendre. Pas très urbain.

Un sabotage, estime-t-on, qui conduit le président des Suisses à une intervention fort remarquée. « Dans l’hypothèse où des gens opposés à la vaccination se seraient inscrits pour le concert, afin d’empêcher les personnes qui souhaitaient y assister […] je le regrette profondément », déclare-t-il.

Et d’ajouter, avec une décelable quoique modérée note d’agacement : « À part ça, si vraiment c’est comme ça, j’ai envie de citer — vous ne connaissez peut-être pas en Suisse allemande — monsieur Prunelle, dans Gaston Lagaffe. » Dans le centre de presse du Palais fédéral, l’auditoire certainement abasourdi et suspendu aux lèvres présidentielles, retient son souffle. « [Gaston] fait une énième gaffe et monsieur Prunelle dit : “Vous avez bientôt fini avec vos clowneries. Et je laisse le ‘L’ pour rester poli”. » Vidéo à l'appui :

Gaston, tu l'aimes (ou je t'aim'pu)

Les médias romands, eux, ont fort bien saisi l’allusion, la référence et le clin d’œil et s’en sont donné à cœur joie de ce que le président Parmelin puisse avoir pour référence l’un des plus admirables héros de la bande dessinée franco-belge. Pour La Liberté, le président « mouche les antivaccins », La Tribune, 24 Heures et d’autres exultent de cette phrase « Vous avez fini avec vos clowneries ? ». Nau (publication suisse allemande) se régale de cette comparaison entre le gaffeur de Franquin et les sceptiques de la vaccination — qu’aurait pensé le dessinateur de la situation, cela reste un mystère. Seule certitude, les gaffes de Gaston prêtent rarement à conséquence, et sont plutôt tendrement drôles.

La citation véritable de Prunelle découle d’une planche tirée de l'album Lagaffe mérite des baffes, dix-huitième du nom et énième séquence de torpillage dans la signature de contrats entre le magazine Spirou et De Mesmaeker. Gaston s'amuse à faire des triples salto à un trognon de pomme, avec une poubelle à pédale. Excédé, comme de coutume, Prunelle lance : « Nous nous surmenons pour le spécial 40 ans et vous continuez vous clowneries – et je mets le L pour rester poli. »

La suite est, comme toujours avec Gaston et Franquin, absolument tordante...

NB : J'avais promis la chanson Sur le pont du Nord :

illustrations © Dupuis, Dargaud, Lombard