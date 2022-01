Le plus terrifiant voleur de livres du siècle, une âme romantique de glouton littéraire

En l’espace de quelques jours, Filippo Bernardini est passé du statut d’illustre anonyme à terrifiant criminel. Interpellé par le FBI, il serait à l’origine d’usurpation d’identité d’agents littéraires et d’éditeurs. Le tout pour obtenir des manuscrits encore non publiés, des brouillons d’auteurs… bref, des textes inédits. Historiquement, du jamais vu.

Cybercriminel contre industrie du livre

Comme le rappelle le Guardian, l’industrie du livre a connu des déboires : en 2007, pour la sortie du dernier tome d’Harry Potter, toute une sécurisation autour de l’imprimeur fut mise en place. L’éditeur redoutait que d’avides journalistes de tabloïds soient disposés à verser dans la corruption, pour obtenir une avant-première. Mais dans ce cas, ni JK Rowling ni Bloomsbury, son éditeur, n’auraient été lésés : ce sont plutôt des millions d’enfants qui auraient été spoliés… Soit.

Mais dans le cas de Filippo Bernardini, sombre grouillot du département des droits travaillant pour Simon & Schuster, qu’en est-il ? Les faits : durant cinq années, agents, éditeurs et auteurs auront expédié des exemplaires numériques de leurs ouvrages, dupés tous autant les uns que les autres. Selon le FBI, la profonde connaissance que Bernardini avait du secteur lui permit d’usurper des identités avec l’assurance de parler une langue commune.

Mieux : il a enregistré plus de 160 noms de domaines qui lui auront permis de mettre en place cette vaste opération d’hameçonnage. Le tout avec une microcoquille presque invisible pour qui ne fait pas attention : le coup était magistral.

Son employeur, bien embarrassé, a assuré de sa collaboration avec les services du FBI — décidément, une série en perspective, peut-être même écrite par les bons soins de Filippo Bernardini ? – et juré ses grands dieux que la propriété intellectuelle était la plus haute vertu. Le groupe, dans un communiqué officiel, indique : « [N] ous sommes soulagés que le FBI ait pu enquêter sur ces incidents et qu’il porte des accusations à l’encontre du coupable présumé. »

Tout cela est bel et bon, mais une question demeure, comme dans tout polar : pourquoi ? Quelle motivation ?

“C'est le plus grand des voleurs...”

Bernardini a plaidé non coupable devant la justice, en dépit des éléments de preuves avancés par l’enquête. Le FBI point que sa démarche était motivée « à des fins de fraude et pour obtenir de l’argent ou des biens ». Bien entendu, l’appât du gain semble dépasser la curiosité intellectuelle que l’on prêterait au dandy détaché et tout bonnement vorace des nouveautés que les grands noms de l’édition publieraient.

Sauf qu’au cours de toute cette période, des Margaret Atwood, des Sally Rooney et bien d’autres, connus ou peu, auront plongé dans le panneau… sans qu’aucune demande financière, tentative d’extorsion, de chantage, ou demande de rançon n’ait été formulée. Pas plus que l’accusé n’a tenté de diffuser les textes sur internet… Mais enfin, demanderait Gaston Lagaffe !

Un crime sans recette ? Le fait que son arrestation soit intervenue alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion laisse envisager que tout cela aurait pu avoir une suite, ailleurs, loin. Mais l’hypothèse n’est que présomption.

A-t-on affaire à un psychopathe d’une nouvelle race : celle qui entend goûter avant tout le monde au frisson de la première page, et réfugié dans une tour d’argent, se délecter d’avoir dérobé un Graal à chaque fois que le piège s’est refermé ? Vision romantique — qui irait bien dans la perspective, pardon de me répéter, d’une série… —, certes, mais qu’à cette heure, rien ne dément. L’argent que génère le monde du livre n’est pas celui des smarpthones d’Apple, de l’industrie pharmaceutique ou des juteux contrats pour la vente d’armes entre États.

Filippo Bernardini a roulé l’édition dans la farine : en cela, il a quelque chose de sympathique. Et qu’est-ce qu’un crime sans victime véritable ? Sans exploitation du larcin ? Pour l’instant, Bernardini serait coupable de gloutonnerie littéraire et pour y satisfaire, de s’être doté de moyens inédits dans l’édition. Tout au plus, une infraction aux sept péchés capitaux lui sera reprochée ? Si pèse un soupçon d'enrichissement personnel, par la commercialisation d'informations auprès de scouts, les éléments n'ont pas encore été tous communiqués.

Il n’a rien d’un Robin des Bois que la société capitalistique condamnerait avec force et avocats à l’appui. Peut-être un Arsène Lupin moderne, dont la vengeance ourdie de longue date ne saurait être satisfaite sans une humiliation cinglante de l’édition ? Décidément, j’ai hâte de voir cette série… Dommage que Jacques Dutronc ne puisse l'incarner.

illustration CC 0