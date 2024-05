Bernard Pivot : “On ne peut pas apprivoiser la mort. Ni la snober

Depuis un an, qu’il avait avoué pudiquement sa maladie, il twittait moins, assurément, mais n’avait pour autant rien perdu de sa superbe, en témoigne ce clin d’œil :

Pivot avait de l’humour, assurément, et à revendre. Et si l’on reste terriblement bloqué sur l’émission Apostrophes, c’est qu’aucune autre depuis n’aura autant marqué le public ni les téléspectateurs. Nulle, au point que toutes les suivantes, radio ou télé, se revendiqueront de Pivot, Bernard Pivot, agent 007 avec permis de tuer des livres — quoique rarement.

En dehors de ses émissions, il aura publié de nombreux livres où il explorait sa passion pour les mots et la langue française, partageant des anecdotes personnelles et des réflexions sur l’usage des expressions françaises​. Peut-être est-ce aussi là que cet incomparable talent de passeur s’est exercé.

Ça, et le fait qu’après la diffusion de chaque émission « Apostrophes », les librairies connaissaient une augmentation significative de la demande pour les livres présentés, témoignant de l’impact considérable de l’émission sur le public. Comment les libraires n’auraient-ils pas mis dans leurs petits papiers aux nues l’animateur qui mettait du beurre dans pages ?

Qui mordrait la main qui nourrit ? D’autant qu’il les aura défendus jusqu’au bout, le bougre : ce n’était donc pas une posture. Souvenir, en janvier 2014, quand il lance sur RTL : « Commander des livres sans bouger son cul, cela cause du tort aux libraires. » Car se rendre « dans une librairie, c’est partir à la découverte du monde. La librairie est le lieu de l’intelligence, de la poésie, du romanesque, du sentimental par excellence ». Monsieur Pivot, s'il vous plait !

Ebook ? Vous avez dit Ebook ?

ActuaLitté n’avait pas sept ans — donc pas l’âge de raison — quand je rencontrai pour la première fois l’homme. Le président du Centre national du livre, Vincent Monadé, présentait ses vœux à l’interprofession, et Bernard Pivot était présent, en qualité de président de l’Académie Goncourt fraîchement élu.

Si Michel Polac, plus clivant, m’avait séduit par ses emportements et son style, le journaliste néophyte que j’étais, plus proche de la gaudriole éditoriale internautique, n’avait finalement qu’une estime pour le monsieur d’Ouvrez les guillemets guidée par l’argument d’autorité. « C’est Bernard Pivot » était une tautologie autosuffisante.

D’ailleurs, on s’interrogera forcément un jour sur cette place qu’il occupa au sein des foyers français. Il aura incarné le plaisir du livre et de la lecture, avec élégance, finesse et intelligence, au point qu’il soit impensable de ne pas invoquer Monsieur Bernard, dès qu’il s’agit de lire…

L’occasion était trop belle : à cette époque, le livre numérique battait son plein, conspué par les uns, haï par les autres, et défendu par un petit nombre (cher François Bon…). Interroger le président de l’Académie Goncourt sur le livre numérique, c’était le coup éditorial d’une carrière débutante.

Alors, monsieur le président, à quand un éditeur pure-player récompensé par le prix Goncourt, lui avais-je lancé, arrogant. Il avait poliment retiré ses lunettes : « Rappelez-moi votre nom ? » « Gary. »

Il avait souri et réfléchi une seconde, perplexe sans que je sache pourquoi, avant de répondre : « Oh, je ne crois pas [que le Goncourt s’ouvrira aux éditeurs 100 % numériques]. À mon avis non. Nous lisons des livres sur papier. Les bons livres… ils peuvent être numériques… mais ils seront toujours sur papier. Je ne crois pas à cette histoire du livre qui ne serait que numérique et qui n’aurait pas de version papier. Je ne crois pas du tout à cela. »

Il s’était tu, avant de conclure : « Si vous voulez que les librairies meurent, vous n’avez qu’à ne plus faire de papier, il n’y aura plus de librairies. C’est simple. »

Mouché et pas qu’un peu. Une leçon l’écosystème du livre, qui en filigrane disait combien les acteurs importent, pour que les livres vivent. Passéiste ? Peut-être. Avec le recul, le doute subsiste : il défendait une conception et le rôle de chacun. Il n’était pas de son ressort d’imaginer comment intégrer le livre numérique dans l’environnement.

Il était simplement attaché à ce qu’il avait toujours connu.

Ô Mort, vieux capitaine…

Dans un hommage rendu par les éditions Albin Michel, la maison rappelle un extrait du dernier ouvrage paru en 2021, … mais la vie continue. En guise de conclusion, le voici :

« On ne peut pas apprivoiser la mort. Ni la snober. Elle est à la fois proche et inaccessible. Mais toujours, on le devine, à l'affût. La mort est sur le qui-vive. La mort adore se glisser parmi les idées noires. Comment ne pas songer à sa propre fin quand des vieux célèbres cassent leur pipe à des âges assez proches du mien ? Nous avons vieilli de concert et eux sont déjà partis. Aznavour, Semprun, d'Ormesson, Simone Veil, Philip Roth, Chirac, Pétillon, Bocuse, Lagerfeld, Varda, Poulidor, Robuchon, Michel Serres, Michel Piccoli, etc. Un jour, une nuit, sans crier gare, pfft ! ils ont disparu. Je suis aussi exposé qu'eux. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure… » – Bernard Pivot

Alors oui, son décès, à l’âge de 89 ans laisse un vide véritable.

Et puisque l'émission Apostrophes aura tant marqué les esprits, ajoutons que le générique n'est autre que le Concerto pour piano n°1 de Rachmaninov, ajoutant une touche de solennité et de classe à l'émission.

Et quitte à passer des messages personnels, un clin d’oeil pour l’équipe de Babelio, qui en 2017 avait tenté d’acheter aux enchères le décor de l’émission mythique, pour agrémenter les rencontres d’auteurs qu’ils organisaient dans leurs locaux… Une audace, mais c’est finalement un couple qui remporta la mise.

