Des oniomanes et des livres : bande de malades...

Quoi de plus imagé que ce côté petit écureuil stockant ses noisettes à l’approche de l’hiver ? Tente-t-on de se rassurer, en colportant tous cette histoire : « Je suis entré dans une librairie, et tu me connais, j’ai pas résisté. J’en ai déjà plein en retard : j’ai quand même acheté le dernier XXX, un livre de ZZZ que je voulais lire depuis longtemps. Et puis, le WWW que tu m’avais recommandé. » Et certainement deux ou trois autres, souvent des Poches, plus tard glissés dans la conversation.

Mieux que le name dropping, le dropping book shopped. Quand on assure que la taille ne compte pas, celle de la PAL qui s’inscrit dans l’esprit de l’interlocuteur frise parfois le ridicule babelien... Et pourtant, il faut bien en acheter, des livres : si les professionnels désertent, qui restera ?

Opiomanes qui se défoncent aux lignes, numériques, de papier ou même aux cordes vocales, puisque l’audiolivre est devenu le nouveau messie, relais de croissance ou gadget à la mode suivant les vocations.

Serions-nous trempés du même fer qu’il nous soit régressivement impossible d’entrer dans l’un de ces lieux de vente du livre — de préférence, une librairie indépendante — sans dégainer une carte bleue vengeresse. Comme une Némesis à la morosité ambiante, celle qui se traîne depuis au mois la création de ActuaLitté. Pour de vrai : voilà 13 ans au moins que j’entends que « le marché est morose » ou que « les ventes sont moroses » voire, mon préféré, que « les lecteurs sont moroses ».

On jurerait entendre parler des Parisiens....

Morose : Mot Rose ? Non point : mot sombre, tacheté de grisaille et zébré d’anthracite.

Onanisme intellectuel...

Les ventes seraient-elles significativement plus basses ? Maintenant qu’il est officialisé, le phénomène MDS posera quelques problèmes pour la fin de l’année, mais en soi ? Les librairies ne se plaignent pas vraiment : après 2020, 2021 fait état de résultats commerciaux enthousiasmants. Alors, cette morosité, proverbiale, légendaire, ou Usual supect ?

De fait, la morosité fait avant tout écho à l’oniomanie qui sévit — feinte ou réelle — chez les professionnels du livre. Nous serions malades, véritablement, intoxiqué à l’achat avec la perspective que la transaction importe plus que l’objet de l’achat. La preuve : si l’on parvient à acheter des exemplaires, juste pour les posséder, c’est bien que seule l’excitation et l’engouement de la transaction poussent au crime.

Un problème d’hormones, puisque le cortex préfrontal ne parvient pas à inhiber le sujet, tandis que les zones du cerveau associées à l’émotion (et au principe de récompense), sont ultra stimulées chez le patient gravement atteint. Il semblerait d’ailleurs que, plus la fatigue nous gagne, plus le malade est enclin à céder à son penchant : combien d’entre vous ont déjà fait des razzias en librairies au sortir du boulot ?

Mais l’oniomane, une fois assouvie dans sa compulsion, devient morose : la fièvre acheteuse retombe, une forme de léthargie gagne, et le contrecoup plonge alors dans une détresse, voire une dépression, qui rejoindrait à la morosité… Que l’on se rassure enfin, cette addiction est identifiée durant la seconde moitié du XIXe siècle (bien avant la loi Lang, donc), et n’a donc rien à voir avec le moindre mouvement législatif.

Sachant que ce mal touche 1,1 % de la population mondiale, et que Noël approche, que dire ? Sortez couverts ?

crédits photo : Ryan Franco/Unsplash