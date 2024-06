Faire renaître une puissance d'agir citoyenne

Alors que se construit sa cinquième édition dans un climat où la menace fasciste s’étend sur l’Europe entière récupérant l’argument écologique pour dresser des frontières et promouvoir les identités figées, Agir pour le vivant rappelle une fois encore, à travers ses liens tissés avec la Colombie et le Cameroun, la force des alliances et du partage pour que jamais l’écologie politique ne se pense en l’absence d’une partie du vivant.

À l’heure du diviser pour mieux régner et des chantages stériles qui empêchent la pensée, il est urgent de prendre garde au risque d’une écologie construite au détriment d’une partie des êtres vivants : les travailleur·euses, les femmes, les populations minorisées du nord et des sud globaux, les animaux, les populations autochtones, les fleuves, les personnes trans, les esprits et tous·tes qui dans leur être, leur chair et leur perception remettent en cause l’ordre néolibéral.

Ainsi, Agir pour le vivant lance une nouvelle invitation à se retrouver à Arles et à discuter ensemble : comment se réapproprier une puissance d’agir citoyenne et inverser le rapport de force, comment écouter ce que les territoires et les bassins versants ont à dire pour dessiner des cartes de territoires vivants ?

Comment réorganiser le travail pour entendre les revendications des travailleur·euses, comment prendre en charge collectivement nos subsistances pour s’émanciper d’infrastructures mortifères, comment décoloniser la pensée et faire éclater le concept de réalité, comment anéantir le désir de posséder ?

Comment faire alliance avec le reste du vivant, comment déverrouiller la complicité de l’économique et du politique, de l’intérêt privé et de l’État, comment protéger la paysannerie, comment lutter ensemble ?

Car c’est bien cette dernière question qui rassemble toutes les autres, comment faire alliance dans un contexte où l’écologie devient un gros mot et ses défenseur·euses des terroristes et qui défend réellement notre futur commun ?

Agir pour le vivant tient à multiplier et à nourrir ces espaces de convergence et d’alliances entre les luttes, les territoires et les lieux de pensée pour une écologie intersectionnelle, démocratique, arrimée toujours plus à la lutte des travailleur·euses, pour plus d’égalité sociale et contre le prolongement du geste colonial, des entrailles de la Terre jusqu’au ciel au-dessus de nos têtes. Nous avons hâte de vous y retrouver !

Rendez-vous le 15 juillet pour l’ouverture de la billetterie, des inscriptions et de la mise en ligne du programme !

Crédits photo : Agir pour le vivant