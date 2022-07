Edithachette : observations inutiles donc indispensables avant les congés

Nos confrères sont formels : le rapprochement entre les deux entités a déjà commencé, sans que les autorités de la concurrence européenne n’aient validé quoi que ce soit. Pour autant, la Commission européenne œuvre, audition après audition, pour apporter de l’eau à son moulin.

On sait que le Syndicat de la librairie française a décidé de porter le fer et que d’autres regroupements de professionnels se constituent pour enrayer la machine. En somme, les opposants se font entendre dans l’industrie du livre : la perspective d’un rapprochement Hachette/Editis fait frémir. Et si Arnaud Lagardère, le vendeur, tente de rassurer depuis plusieurs mois, les inquiétudes vont bon train, de même que les rumeurs.

Le PDG du groupe éponyme l’indiquait en juin dernier, « comme c’est Vivendi qui prend le contrôle de Lagardère, c’est Vivendi qui présente son projet à la Commission européenne ». Il faudra cependant attendre septembre pour que la notification soit effectuée : charge alors à la Commission européenne, dans un délai de 25 à 35 jours, de communiquer son avis. Éditions Multimédi@ suppose que la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, pourrait déclencher sur une période de 95 jours une enquête — débordant sur 105 journées au besoin. En somme, pas de réponse avant les premières lueurs de 2023.

Mais les interrogations demeurent entières : Vivendi proposera-t-il un ensemble de remèdes — la cession d’actifs pour plaire aux autorités, et faciliter l’obtention d’un avis positif ? Récemment, s’est propagée l’idée d’une vente d’Editis à un fonds d’investissement, provoquant l’un de ces micro-séismes dont l’industrie est friande — particulièrement chez celles et ceux qui ne sont pas concernés.

« Ne garder que Hachette semble une solution simpliste, bien que cette solution réglerait toutes les problématiques européennes d’un coup », analyse un observateur. « Mais cela ne va pas dans le sens des déclarations faites par le président du directoire de Vivendi, qui semblait peu enclin à céder quoi que ce soit. » De fait…

Pourtant, difficile d’imaginer comment le regroupement s’effectuerait sans froisser la susceptibilité des autorités : « Imaginons que le volet distribution soit réévalué à l’aune des entrepôts de stockage et des opérateurs de la vente en ligne qui en possèdent : Interforum et Hachette Distribution seraient alors des nains face aux géants — particulièrement l’autre Américain dont on ne prononce pas le nom », renchérit, amusé, un éditeur.

L’approche serait audacieuse, pas dénuée de finesse — mais certains doutent qu’il soit possible de faire confondre vessies et lanternes aux gardiens européens du temple. « Ça se tente », poursuit notre interlocuteur, manifestement séduit par cette effronterie, « sur un malentendu... » Sans oublier le planter de bâton.

Bien entendu, un tel rapprochement laisse craindre — légitimement — des suppressions d’emplois, à commencer par les services supports. Et plus largement, tout ce qui se révélerait un double emploi pour une même activité. « Dans les fusions, on écrème plus qu’on ne recrute – au moins dans les premiers temps », observe le créateur d’une maison rachetée. « C’est la dure loi du libéralisme, qui s'applique avec d’autant plus de précision. Donc, oui, on peut l’imaginer, et à ce titre, le déplorer pour celles et ceux qui seront concernés. »

Bibliodiversité, monopole et notoriété

Pour d’autres, voire brandie la diversité éditoriale comme Sainte Barrière contre Vincent Bolloré finit par devenir agaçant. « Il n’existe en France qu’une seule structure dont le nom, à lui seul, parvient à faire signer des contrats d’édition sans même les consulter », observe un best-seller. « Il existe deux niveaux de lecture : l’avance, qui séduit économiquement, et la notoriété, qui apporte une tout autre saveur. Et nombreuses sont les maisons qui se savent impuissantes sur ce second point. »

Alors Edithachette, regroupé, disposerait-il des moyens financiers pour convaincre les uns et les autres de les rejoindre, plutôt que de rallier la maison de l’ex-rue Bottin ?

« La question du monopole, tel que l’examinera la Commission européenne, concerne des aspects strictement économiques. Car le monopole intellectuel, lui, est totalement intangible », reprend notre interlocuteur. « Sauf que sont légion les auteurs prêts à tout pour signer dans La Blanche, qui rêvent de cette maison au point d’accepter de ne pas percevoir d’à-valoir. » Un point que plusieurs jeunes et primo-romanciers avouent... du bout des lèvres.

Prestige et lustre font mieux que deux tu l’auras ? « Certes, le monopole qu'induit une marque n’a aucune valeur juridique devant la Commission européenne. Ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas », pointe une éditrice.

Et un spécialiste de l’économie du livre d’abonder : « Les faits ont la tête dure : le regroupement Hachette/Editis contrarie les projets d’expansions de certains, tandis qu’ils mettent à mal l’avenir d’autres. Mais on parle de groupes réalisant plusieurs centaines de millions d’euros. C’est absolument inaudible, mais Edithachette, comme vous l’appelez, s’avère moins dangereux pour la diversité éditoriale que si une structure comme Harmonia Mundi Livre venait à faire faillite, ou Belles Lettres, etc. »

Oups.

Imaginer que cette fusion ne remette pas en cause la bibliodiversité devient un gros mot : rien que de l’écrire, on sent déjà s’accumuler les chauves-souris clouées sur la porte de la rédaction. Et pourtant… Notre interlocuteur, plus prudent, nous a fait jurer le secret sur son identité avant de lâcher cette bombe.

« Le monde de l’édition a profondément changé : Editis et Hachette posent des questions réelles, sur le scolaire, la diffusion-distribution, c’est incontestable », observe un acteur à la retraite. « Arnaud Lagardère l’avait lui-même dit : il a fait appel à Vincent Bolloré, et Vivendi n’avait pas dans sa ligne de mire de prendre le contrôle de Lagardère. Tout cela reste et restera une histoire de gros sous, d’actionnaires et de capital. D'ailleurs, si l'on effectue un parallèle avec l'action en justice que le gouvernement américain entreprend contre Penguin Random House et le rachat de Simon & Schuster, on voit bien que ce ne sont que des considérations financières. »

Et de conclure : « En la matière, Lagardère et Vivendi sont peut-être des structures de premier ordre en France, mais dans l’édition, elles ne sont pas les seules à avoir des aspirations. » Ou des prétentions ?

Restent alors les considérations politiques, les procès d'intention – justifiés ou non – faits à Vincent Bolloré, qu'il faudrait prendre en considération. Mais cet élément, pas plus que le “monopole du coeur”, n'aura véritablement d'incidence chez les responsables européens.