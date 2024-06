Diversité, ouverture... Quelles valeurs pour les librairies en France ?

Charte des valeurs du Syndicat de la librairie française

Le Syndicat de la librairie française représente et défend les librairies indépendantes, indépendantes dans leur statut juridique et/ou dans leur fonctionnement et leur organisation.

Les librairies indépendantes se caractérisent par des engagements et des valeurs qui fondent la singularité de leur profession et donnent un sens à son action collective.

Ainsi, les librairies se vivent-elles comme :

• Des lieux de commerce et de culture engagés pour le livre et pour la lecture ayant à cœur de relayer auprès du plus grand nombre le travail des auteurs et des éditeurs ;

• Des lieux pour faire vivre la création, défricher et innover par le style, les mots et les images ;

• Des lieux qui prennent le temps pour défendre des livres dans la durée et accueillir les flâneries des clients ;

• Des lieux de découverte qui aiment sortir des sentiers battus ou des idées reçues ;

• Des lieux ouverts, respectueux de toutes et tous, sans distinction d'âge, d'origine ethnique, sociale ou culturelle, de religion ou d'orientation sexuelle ;

• Des lieux soucieux des clients à travers le soin apporté à leur accueil, aux services qui leur sont proposés comme à la qualité des espaces ;

• Des lieux où s'épanouit la diversité, à travers les assortiments, les publics, les profils des équipes ;

• Des lieux d'ouverture qui rejettent tout dogmatisme et accueillent les opinions les plus variées, dès lors que celles-ci tolèrent elles-mêmes la différence et la contradiction ;

• Des lieux de plaisir, où s'expriment les émotions, la curiosité, la passion ;

• Des lieux incarnés qui valorisent la relation humaine, l'échange, le partage, la réciprocité avec les clients lecteurs, avec les auteurs, avec les autres professionnels du livre et au sein de leurs équipes ;

• Des lieux indépendants où les choix des libraires et ceux des clients sont libres ;

• Des lieux animés et singuliers qui reflètent des personnalités et résistent au formatage ;

• Des lieux soucieux de transmettre et de se transmettre pour construire des histoires personnelles et professionnelles ;

• Des lieux inscrits dans leur environnement, leur quartier, leur ville ou village, mais aussi, plus globalement dans le monde qu'ils ont à cœur de protéger.

Les valeurs incarnées et défendues par les libraires servent naturellement de base à la philosophie guidant le travail de leur syndicat. Elles sont au cœur de l'action collective de notre profession et des règles qui doivent la guider.

Dans ce cadre, le Syndicat de la librairie française s'attache à :

• Fédérer, représenter et défendre les libraires indépendants en respectant leur diversité, en se faisant le porte-parole de leurs valeurs et en privilégiant l'intérêt général ;

• Contribuer, au nom de la profession des libraires et dans le secteur qui est le sien, à la défense des principes de la République et des droits fondamentaux ainsi qu'à la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes, à la lutte contre les discriminations et aux actions en faveur de la transition écologique ;

• Respecter le principe d'une adhésion directe afin que chaque avis et chaque parole compte à égalité quelle que soit la taille, le profil ou l'implantation géographique de la librairie ;

• Être un lieu de partage, de mise en commun et d'échange favorisant la cohésion et l'unité afin de donner plus de poids aux positions portées par la profession ;

• Coopérer de manière étroite avec les associations de libraires, au service de la profession dans son ensemble ;

• Accompagner et conseiller les libraires au quotidien ;

• Œuvrer sans relâche à l'amélioration de leur économie grâce, notamment, à des outils collectifs, à l'engagement dans les négociations interprofessionnelles et aux revendications visant à faire bénéficier les libraires de conditions commerciales leur permettant de financer leurs services qualitatifs, tel que l'exige la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

• S'attacher à ce que les salariés des librairies puissent être intéressés à ces améliorations économiques ;

• Défendre la régulation du marché du livre, particulièrement à travers les lois sur le prix unique du livre, garantes des équilibres en matière de création et de diffusion ;

• Sans minimiser les désaccords et les négociations nécessaires, privilégier des relations équilibrées et constructives avec les autres professions au sein de la filière afin de bâtir des coopérations et des expérimentations en faveur du livre et de la lecture ;

• Éclairer la profession grâce à un travail d'étude et de prospective sur les évolutions du métier et de son environnement ;

• Contribuer à maintenir un haut niveau d'exigence professionnelle dans l'exercice du métier comme dans les formations initiales et continues.

Le Syndicat de la librairie française agit dès lors que les valeurs ou les missions décrites ci-dessus sont en jeu et lorsqu'un impact direct ou indirect sur la profession des libraires est avéré en propre. Il n'a pas vocation à se substituer aux partis politiques ni aux associations militant pour des causes politiques.

