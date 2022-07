Le livre de Schrödinger, ou la bibliothèque dans le cloud

Les premiers pas du cloud-computing (ou selon le magique mot-valise québécois : infonuagique), remontent… à la naissance d’internet, bien entendu. Cette idée d’un transfert de fichiers, de base de données ou autre, auparavant stockés sur un serveur local, vers des outils accessibles à distance faisait recette. Car, fort logiquement, la disponibilité des documents devient immédiate, sans avoir à supporter les coûts d’une infrastructure physique.

« J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! », écrivait déjà Baudelaire dans ses Petits poèmes en prose, en 1869. Certainement n’aurait-il pas apprécié l’informatique, les machines et les réseaux sociaux, mais au moins peut-on lui prêter l’intuition merveilleuse du cloud.

En matière de nuage, d’ailleurs, le monde du livre a amplement puisé dans les ressources : le Kindle fut le premier à rendre accessible un même ebook sur plusieurs appareils, en s’appuyant sur cette technologie. Magiquement — car passé un certain niveau de technologie, tout n’est plus que magie, assurait l’enchanteur Arthur C. Clarke — le livre flotte dans l’éther numérique, et se recompose sur l’écran de son choix. En quelques secondes…

Être et ne plus être (tout en étant...)

Quel lien, cher lecteur, entre les pérégrinations de Lovecraft, la prose poétique de Baudelaire et le cloud ? Eh bien une simple suggestion : nos appartements, de plus en plus petits à mesure que les collections de livres s’accroissent, gagneraient à dématérialiser les livres. Facile : l’ebook est là pour ça.

Certes oui, mais non. L’idée que portait Daria Schmitt avait plus de malice : disposer d’une bibliothèque personnelle, où puiser sans réserve, mais qui serait en mesure, une l’ouvrage rangé, de se dématérialiser sur l’instant. Une forme de stockage à même d’alterner le cloud et la forme physique de l’objet livre.

Nous naviguons en pleine science-fiction, bien entendu, et nul n’est à ce jour en mesure de proposer un tel service. Avis, donc, aux amateurs.

Mais quelle idée sensationnelle, qu’une bibliothèque disposant à l’envi de livres toujours disponibles sous leur forme matérielle. Et qui, une fois consulté, se désincarnerait pour rejoindre les limbes numériques. Une forme de cloud reposant sur une transsubstantiation : le binaire 0 et 1 à même de se recomposer matériellement.

Ou, comme ce fut écrit dans un ouvrage ancien, « le Verbe s’est fait chair ». Personne n’imaginera alors que Saint Jean eut conçu cette notion de cloud… mais quelle merveilleuse bibliothèque alors, que celle qui rejoint l’expérience de pensée d’Erwin Schrödinger ! Celle d’un livre qui, en vertu de la physique quantique, accéderait à ces états superposés, tout à la fois étant et n’étant pas…

crédits photo : C Dustin/Unsplash