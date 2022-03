Du métavers aux multivers propriétaires : le piège de la cage dorée

L’interopérabilité. Vilain terme définissant la sociabilité d’un produit vis-à-vis de ses confrères. Exemple : acheter un ebook sur Amazon contraint l’utilisateur à lire sur les produits Kindle, uniquement. Sauf à bidouiller un brin, impossible de transférer le fichier sur sa liseuse Kobo. Qu'Amazon s'entête à répéter que ses ebooks propriétaires sont lisibles sur tout appareil hors Kindle – navigateur web, applications iOS, Android, etc. – n'en confirme pas moins la réalité : le Kindle enferme dans une prison dorée. Et non seulement personne n'en sort, mais en tant que Deus Omnipotens, Amazon sait tout de notre comportement de lecteur. Flippant, oui.

Cette idée de compatibilité entre services/appareils est au cœur de la stratégie de nombreux opérateurs numériques : Apple a fait des systèmes fermés son cœur de métier, Facebook œuvre à ne jamais faire sortir ses membres du réseau et ainsi de suite. En quoi le multivers serait-il différent ?

La newsletter TechTrash pose la réflexion dans sa dernière édition, avec un certain brio : si l’on évoque le principe de métavers, comme représentation très platonicienne, d’une réalité virtuelle et d’univers parallèles, n’oublions pas que du Monde des Idées découle… une infinité de variations. La théorie des formes, base de la métaphysique de Socrate, distingue en effet la pure abstraction d’un concept et son application concrète.

S’il existe une Idée au sens platonicien de Métavers, les entreprises s’empresseront chacune de construire leur propre métavers. Et TechTrash d’ajouter :

Et, vous l’aurez compris, ce « multi-métavers » pourrait rapidement devenir un joyeux bordel, notamment en matière d’interopérabilité (un peu comme c’est le cas actuellement pour les services de messagerie, voir plus haut). Comment pourra-t-on se téléporter d’un métavers à l’autre ? Est-ce que notre sac Gucci virtuel acheté 4000 euros dans le métavers de Roblox sera transportable dans celui de Microsoft ? Des questions essentielles qui méritent d’être (enfin) posées (évidemment).

Interopérabilité, vous avez dit interopérabilité ?

Enverse et contre tous ?

Alors oui, à chaque problème technologique sa réponse sortie de l’esprit des petits malins : changer un fichier Kindle en EPUB ne demande pas, depuis quelque temps déjà, d’avoir une connaissance approfondie des arcanes HTML. De même, casser un DRM — autre forme d’anti-interopérabilité — s’effectue en deux-trois clics. Mais la question se pose : quand on aura constitué sa bibliothèque de livres métaversiques (ou multiversiens, dans une approche plus Moorcock), sera-t-elle compatible avec un autre univers numérique ?

Si la perspective de multivers sous forme de bibliothèques fait rêver – certainement baptisés Libraryverse – comment ne pas redouter un Kindleverse incarnant une nouvelle forme d’environnement propriétaire ? Assistera-t-on, en réaction, à la création d’un EPUBverse, reposant sur le format standardisé de l’IDPF ? Rencontrera-t-on les mêmes galères à transférer ses fichiers d’un multivers à l’autre ?

Voilà quelques années, Amazon s’était rué sur l’achat de l’extension de nom de domaine .BOOK, dont il est propriétaire depuis novembre 2014. De quoi assurer une certaine domination, pour tout opérateur intervenant dans le livre : l’obligation d’acheter à Amazon un site que l’on voudrait référencer dans l’univers .BOOK, du type malibrairie.book. Pourtant, depuis l’acquisition de cette extension, la firme de Seattle n’a toujours pas actionné le levier…

Appliqué à la perspective de multivers décliné, comment tout cela fonctionnera-t-il ? Un multivers pour tout ce qui touche aux livres, où les acteurs viendront recréer un écosystème ? Une présence dans tous les multivers pour multiplier les points de contact avec les lecteurs et clients potentiels ? Et cette herse que l’on voit s’abattre : l’impossibilité de sortir ses livres d’un métavers pour passer à un autre.

Avec le revers de la médaille : l’avènement, de toute évidence, de métavers pirates, où la propriété intellectuelle sera largement piétinée et le partage de fichiers considéré comme la règle…

crédits photo : geralt, CC 0