Chez Amazon, l'inflation, un service qui Prime plus que jamais

Amazon est dans le collimateur de la Federal Trade Commission (FTC) et de 17 États américains, accusé d'augmenter artificiellement les prix en ligne et d'imposer des tarifs excessifs à ses vendeurs. Depuis le 26 octobre, une plainte accuse le cybermarchand de nombreux maux – principalement d’infractions aux lois antitrust fédérales et étatiques.

Selon les régulateurs américains, Amazon manipule le marché pour augmenter les prix, tant sur sa plateforme que sur d'autres, tout en surfacturant les vendeurs et en limitant la concurrence. Cette action en justice, déposée dans l'État d'origine d'Amazon, Washington, découle d'une enquête de plusieurs années sur les pratiques de l'entreprise.

En outre, Amazon privilégierait ses propres marques au détriment de produits de meilleure qualité et contraindrait les vendeurs tiers, qui alimentent la marketplace, à utiliser le service logistique maison. Et ce, même si d’autres options existent.

Touche pas au grisbi

En entravant la concurrence sur les prix, la sélection des produits et la qualité, Amazon s'assure qu'aucun rival actuel ou futur ne peut menacer sa position dominante, détaille la présidente de la FTC, Lina M. Khan. De même, il empêche ainsi ses rivaux actuels ou futurs de séduire un nombre suffisant de clients et de vendeurs.

Parmi les tactiques déployées, celle qui conditionne l’éligibilité au service Prime, pour les vendeurs tiers, à ce qu’ils recourent aux services de livraison d’Amazon. De la sorte, ils dépendent d’Amazon pour leur commerce, tout en se privant d’autres plateformes, où leurs produits seraient plus chèrement vendus.

Mais l’une des contreparties pour les marchands est de bénéficier d’un avantage sur ceux qui refusent les bienfaits d’Amazon. En souscrivant aux solutions de la firme, on obtient un avantage concurrentiel sur la markeplace, avec pour conséquence d’accroître son potentiel de ventes. Comment, en ce cas, reprocher aux vendeurs d’augmenter leurs prix, puisqu’ils bénéficient de cette visibilité accrue ?

Conséquemment, les vendeurs augmentent leurs marges, induisant une hausse des prix pour les clients – le tout, parfaitement orchestré par Amazon et ses outils. À ce titre, la plainte du 26 septembre évoque un certain Project Nessie, algorithme ayant engendré plus d’un milliard $ de recettes, évoque une source du Wall Street Journal.

Ce dernier met en pratique la doctrine de Nation la Plus Favorisée, en contraignant à aligner les prix des vendeurs, durant des phases de promotion… avec pour ricochet de forcer les autres plateformes de vente à baisser les prix. De quoi apporter de l’eau au moulin de la présidente de la FTC, qui assurait : « La plainte expose des allégations détaillées soulignant comment Amazon exploite désormais son pouvoir de monopole pour s'enrichir tout en augmentant les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines. »

Ces dernières réalisent leurs emplettes chez Jeff Bezos se trouvent tout autant frappées que les centaines de milliers d'entreprises qui comptent sur Amazon pour leur activité. Avec, corollaire, une incidence forte sur les distributeurs physiques, ces fameuses boutiques de brique et de mortier.

Consentir aux solutions de la firme se révèle donc un bonus, qui, malgré des tarifs plus élevés et la pression algorithmique exercée, favorisera le vendeur, au détriment de ceux qui ne se rallient pas au modèle. Et, en bout de chaîne, ce sont les clients qui subissent une inflation, totalement manigancée par la société de Seattle.

Velu ? Oui, mais pas que…

Si, par inflation, on entend “hausse générale des prix”, elle se manifeste donc dans une économie de marché par une augmentation des tarifs des biens et des services. Pour autant, le diagnostic diffère suivant les circonstances : l’OCDE analysait en novembre 2022 les relations entre concurrence et inflation, soulignant que la première contribuait à diminuer la seconde.

L’une de ses conclusions est sans appel : « Si le marché devient un monopole aboutissant à une hausse du prix du bien, ce phénomène sera considéré comme de l’inflation dans la période suivante. » Si les outils d’Amazon aboutissent à un blocage de la concurrence par les tarifs tout en les gonflant artificiellement, ce monopole aboutit donc à créer de l’inflation. Laquelle serait finalement consentie, voire acceptée (malgré les contraintes), par des vendeurs qui en tirent profit.

L’INSEE définit l’inflation comme « la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix ». Mais le FMI a derrière confirmé en juin dernier une autre vision des choses : les superprofits des entreprises ont été l’une des premières causes de l’inflation en Europe au cours des deux dernières années. Un mois plus tôt, c’est la Banque Centrale Européenne qui aboutissait aux mêmes conclusions – questionnant par là même la responsabilité des entreprises.

Tout le monde est là ?

Avec 33,4 milliards $ de profits en 2021, mais 2,7 milliards $ de perte l’année suivante, Amazon échapperait-il à cette analyse ? Y répondre par l’affirmative serait précipité… Et dans ces circonstances, les convocations récemment adressées aux distributeurs français par le ministère de l’Economie prennent une autre tournure.

Assez logiquement, ce sont les produits de consommation les plus courants qui ont servir de filtre dans le choix des invités : les pâtes et l’essence, plus que les gadgets high tech ou tout autre, biens culturels, machine à laver… Ainsi étaient réunis Aldi, Auchan, Carrefour, Cora, FCA, FCD, Groupe casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Système U, nous confirme le ministère de l’Economie.

Aucun pure-player, pas plus que de grandes surfaces spécialisées : la logique qui sous-tend la sélection se comprend aisément. Pourtant, une réflexion s’impose : quand Amazon se voit accusé de provoquer artificiellement des hausses tarifaires par la justice américaine, l’entreprise participe alors à cette inflation qui sourd de toutes parts.

Pour l’heure, seule la FTC s’empare du sujet, quand la Commission européenne fit signer un accord en décembre 2022 à la firme pour la contraindre à respecter le jeu concurrentiel. À l’échéance de juin 2023, le cybermarchand se serait conformé aux consignes imposées ? Qui pour le croire, quand outre-Atlantique s’amorce une procédure judiciaire d’une ampleur jamais vue ?

En convoquant les distributeurs français, le gouvernement est-il passé à côté de ces pratiques anticoncurrentielles dénoncées ?

