Complaintes de la bibliothèque

On t’a fait venir d’un entrepôt froid voilà trois ans déjà : montée avec amour, et quelques bières pour sûr, tu t’es dressée soudainement, massive et rassurante. Et voilà que le grand jeu a débuté, sans que l’on te demande ton avis : ce consentement, nous pensions l’avoir acheté avec les vis et les planches. Mais contrairement à tes semblables, qui vivent de tranquillité et de calme, pour toi, chaque semaine est un chaos renouvelé.

C’est pourtant marqué dans le Code Civil (article 517) : les livres sont un immeuble par destination, aliénés de par leur condition à cet élément de mobilier qui leur sert de réceptacle. Mais toi, non : meuble, tu es meuble, mais dans ce meuble nous ne construirons nulle église.

Pour une bibliothèque, le way of life se résume aux livres entreposés, parfois extraits et prêtés — rarement ramenés, comme il se doit. Tout n’est que calme, luxe et volupté, un credo que tu imaginais tien : nous aurions dû te prévenir.

Car ici, l’entropie domine, la force qui va, notre Hernani à nous : les ouvrages vont, viennent, repartent, s’installent et tout juste ont-ils pris leurs quartiers que dare-dare, ils passent en de nouvelles mains. Et d’autres les remplacent. Tu as fini par endurer le « mouvement continuel et chaotique » (agitation, 9 lettres pour les amateurs de mots croisés) qui rythme nos existences ici.

« Tu ne me regardes plus comme avant ! »

Et pour cause ! Cet avant n’existe pas : je ne te regarde pas plus comme jadis que naguère, puisque tu es chaque jour différente. Tu changes, évolues, mouvante comme t'a célébrée Verlaine dans son poème :

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D’une bib' inconnue, et que j’aime, et qui m’aime Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

Promesses à tous les étages, suivant une classification improbable : dans la rédaction, les bureaux ne bougent pas plus que toi, mais y règne un ordre plus régulier. Toi, tu es l’assurance de renouveaux, d’émerveillements – et de petits ricanements aussi, si, si, pense à ces livres dont nous t’épargnons l’hébergement, même temporaire.

Ces locataires à temps très partiel, surtout ne t’y attache pas : demain, ils auront d’autres foyers. Dura lex, sed bibliolex.

« Tu ne me regardes plus comme avant ! »

Et pour cause ! Je te regarde comme si je te découvrais chaque matin. Dans une harmonie de couleurs, un désordre de formes, un contraste de matières dont nul ne se lasserait, sans cesse réagencés. En connais-tu une autre de tes semblables qui se vanterait de toutes ces attentions ? Une seule qui provoque ce sourire de contentement : à la monotonie du stockage, nous t’avons offert le bonheur de l’éphémère.

« Tu ne me regardes plus comme avant ! »

Non.

Mais si tu continues à me courir sur la quatrième de couverture, tu finiras en petit bois.

Entendu ?

