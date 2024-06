Deux enfants en pleine écriture d'un poème épique...

Même pas peur de la feuille blanche, deux enfants sont en équilibre chacun sur leur tas de journaux « intimes », intime voulant dire au contraire qu’en remplissant ces pages les deux enfants se languissent des yeux sur sa craie, comme des visages de loup-garou sauveteur à sa fenêtre, ou des yeux plissés sur la poupe des bateaux envahisseurs, eux, aussi, évidemment sauveteur dans le sens du Stockholm.

En tous cas, pas peur de la feuille couleur lune, non, non, niet.

Un des deux enfants, celui qui plus petit parlait « in tongues » la nuit, les yeux ouverts, mais visiblement endormis, se trouve, en équilibre, sur son tas, maintenant immobilisé par le sirop des sons d’une langue qui n’est pas la langue de sa mère.

Né sauvage, né par père/paire plus qu’artiste, plus que gourou, quand même en équilibre sur toujours ces tas imaginés thrones, en vue de l’autre, mais pas assez près pour communiquer en se touchant les mains, en faisant même un fébrile contact « E.T. Phone Home », les deux enfants finissent par se poser une question sur pancarte : « Veux-tu écrire ensemble un poème épique ? ».

Mais là, l’enfant sans peur de la page blanchounette a peur un peu de mélanger la chanson dehors avec la chanson dedans, la langue de l’air avec la langue de mère. En plus, est-ce que cet enfant n’aurait pas abîmé sa plume depuis ce pays, sur ce tas, en équilibre, se penchant à droite et à gauche vers l’écoute des codes ? Est-ce que ce décodage constant n’aurait pas fait tomber quelques barbues de cygnes, un peu de carbure de signes ?

Hourra alors pour les enfants nés sauvages, nés sous un père plus que gourou, qui ont appris à s’en foutre de la peur.

Donc, oui, damnit, I’ll write a fuckin’ epic and beautiful poem with you, starting now.

Ainsi les deux enfants se sont lancé dans les envois, par avion-papier plié, couvert d’encre, de charbon, de plomb et parfois du lait et du citron, les vers de ce poème débutant.

Au bout d’un temps, un des enfants a eu le désir que ce poème devienne une histoire, une histoire d’ACTION !

Alors il cache dans ces vers, dans les plis des ailes d’avion, un matin sans vent, avec un soleil végétal, humide comme une fleur des tropiques que personne n’a jamais vu — un conflit.

Ça prend vite. Même l’enfant en fort mood lyric commence à créer plus d’évènements, plus de romance, plus de périples.

Et l’enfant du premier conflit, on va l’appeler comme ça, il commence à gribouiller tellement terre à terre, c’est presque des modes d’emploi, des diagrammes de dinosaures et de volcans et des dessins de petit-déj qui apparaissent sur ses envois.

Jusqu’à ce que les nombreux nombreux nombreux avions en papier hierioglyphés devient si importants que les deux enfants, chacun en équilibre sur son tas de journaux, perd l’équilibre et tombe, un vers l’autre, et une fois par terre, sur terre, une neige d’avions, flocons de mots en dentelle d’ancienne écorce d’arbre, descend, gracieusement, bellement, délicieusement sur les deux têtes des deux enfants sur terre, compilant et construisant en même temps et dans un désordre ordonné, un manuscrit, une histoire, un poème, une verticalité d’avions en papier jusqu’à la Lune en bouteille à la mer inversé, léger et périlleux, une échelle vers PARIS, MOON.

Brisa Roché & Merle Leonce Bone