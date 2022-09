Kylian Mbappé a-t-il lu Spider-Man  ?

Petit rappel des faits : la planète prend douloureusement (et difficilement encore…) conscience que le réchauffement climatique a des conséquences funestes. Sans même évoquer la sixième extinction — lire à ce titre le roman de Sibylle Grimbert, Le dernier des siens, véritable splendeur —, quelques changements s’imposent dans nos habitudes de consommation. À commencer par les transports…

Au sortir d’un match, Christophe Galtier, entraîneur, et Kylian Mbappé, plus jeune buteur du club en coupe d’Europe, font face aux journalistes. Or, bruisse depuis quelques jours une petite polémique : pour leur déplacement à Nantes, partis de Paris, les footballeurs ont profité d’un jet privé, affrété par leur sponsor. Un moyen de locomotion qui sert fréquemment — et certainement plus que de raison. Interrogé sur le sujet, la réponse du coach fait grincer des dents.

« Pour être honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en chars à voile. » Alors même que la SNCF avait tendu la main pour proposer divers aménagements susceptibles d'éviter l'option aéronautique...

Même les médias sportifs en ont avalé leur sifflet, devant une telle désinvolture : un joueur hilare, un coach qui ne l’est pas moins, et une réplique qui a, peu ou prou, valeur de doigt d’honneur. Mépris ? Vanité ? Inconscience ? Tout cela en même temps ? Et plus encore ?

La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’en est émue, et jusqu’à la locataire de Matignon, Elisabeth Borne, on se crispe – et appelle les professionnels de la Ligue 1 à se montrer un peu responsables. Grand pouvoir, grandes responsabilités, tiens donc.

Et le retournement de veste, accompagné d’excuses de Galtier, n’y change pas grand-chose : l’inconséquence est là, les fous rires déclenchés en attestent. Heureusement, Greenpeace a su rapidement comment réagir, en apportant un char à voile devant le stade du PSG, à l’occasion du match contre la Juventus. Ah, vous ricanez ? Eh bien installez-vous confortablement, désormais…

72,5 millions de personnes suivent le compte Instagram de Kylian Mbappé, 15 autres millions sur Facebook… Une personnalité publique dont le comportement sera observé et, hélas, suivi… Cela, alors qu’il servirait au contraire d’ambassadeur idéal pour communiquer sur les menaces environnementales.

La climatologue Valérie Masson-Delmotte le soutient d’ailleurs : « Et il y a plein de scientifiques qui seraient ravis d’aller échanger avec les footballeurs au PSG et ailleurs pour susciter leurs actions et partager des connaissances. » Et d’ajouter : « Je disais que ce serait bien que quelqu’un comme Kylian Mbappé montre qu’on peut ramasser des déchets, se déplacer à vélo. »

Évidemment, pour sauver l’image du footballeur — qui depuis quelque temps possède sa propre maison d’édition — les conseillers en communication inciteront probablement à publier un ouvrage sur l’écoresponsabilité, l’environnement et la nécessaire prise de conscience climatique. Certainement. Et tant pis pour ce papier qui servirait alors à réparer les dérapages publics ?

Mais il serait urgent, surtout, que l'on fasse découvrir Spider-Man au sportif et le mantra de l’oncle Ben, répété à Peter Parker avant qu’il ne devienne super-héros : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Et puis, Spider-Man, pour commencer, ensuite on suggérera des choses plus concrètes encore.

crédits photo : Balkan Photo, CC BY 2.0