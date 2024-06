La Scam se positionne "contre les discours inspirés par la peur"

Nous sommes 24, documentaristes, journalistes, écrivaines, photographes, vidéastes, cinéastes,

traductrices, élues et élus par nos pairs pour administrer La Scam. Nous représentons 54.000 autrices et auteurs qui tentent de rendre compte de la complexité du monde.

Notre travail nous apprend au quotidien que les réalités de notre pays sont aux antipodes des

discours simplificateurs et démagogiques qui prospèrent aux seules fins de s’approprier le pouvoir.

Face aux enjeux politiques à venir, nous nous mobilisons en faveur de la défense d’un audiovisuel public fort et indépendant, garant d’une information libre et de la multiplicité des regards, représentant le plus fidèlement possible la diversité de la société française.

Nous soutenons la création dans toute sa diversité et son pluralisme, nous positionnons contre la désinformation et les discours inspirés par l’inconnu ou la peur, qui suscitent la haine, l’exclusion et la violence. Contre le principe de « préférence nationale ». Contre toute forme de discrimination et de ségrégation.

Dans nos métiers, nous partageons une approche de l’autre qui nous oblige et nous engage. Nos pratiques sont singulières et multiples, unies par l’expérience de l'échange et de la rencontre, en prise avec la réalité.

Nous sommes de générations, d’origines, d’orientations sexuelles et d’opinions politiques différentes. Nous appelons chacune et chacun à aller voter aux élections législatives en gardant à l’esprit que certains candidats et candidates se reconnaissent dans ces valeurs. D’autres non.

