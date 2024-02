Durant les JO, il est important de rester à Paris... en télétravail

Les touristes sont avertis : durant les JO, les transports dans la capitale leur coûteront un bras, du fait de la hausse des prix du métro. Les Franciliens, eux, sont concernés par une autre campagne de sensibilisation : celle autour du désordre qu’occasionneront les JO. « Pour gagner du temps pendant les Jeux, l’important c’est de télétravailler », lit-on sur des encarts publicitaires. « Quand cela est possible, favorisez le travail à distance », invite la mairie, l’Etat, qu’importe. Car, du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre se succéderont les Jeux olympiques, puis paralympiques.

Alors, bon… ou plutôt non : navrant. D’abord, parce que passer de la sorte un message que l’on s’était bien gardé de diffuser durant la candidature, ça fait un brin cheptel désordonné. Ensuite, cette notion qui sent le télétravail forcé, mais voilé, sur fond d’injonction habilement dissimulée, a des relents de “Restez chez vous”, cru Covid 2020… pas terrible sur le moral.

Mais plus concrètement, cela s’adresse aux collaborateurs… pas vraiment décisionnaires : lesquels expédieront un petit mot à leur direction type “Bon vent, à la revoyure, je me casse 15 jours en TT !” sans que les cheffes et chefs d’entreprise ne froncent un sourcil dubitatif ? Car c’est bien aux dirigeants d’organiser ce travail à distance, juste pour mémoire.

Au final, chaos garanti, avec tensions sociales à la clef : on entend déjà l’argument du “Vu dans le métro”, aussi persuasif et légitime que le daté “Vu à la télé”. L’Etat qui demande sans demander, s’en lave les mains façon Ponce Pilate (ne pas confondre, le pilates, lui, n’est toujours pas discipline olympique) : qui sent se lever le vent d’anarchie, qui deviendra bourrasque suite aux propos de la Maire de Paris ?

Lors de l’inauguration de l’Arena, Porte de La Chapelle, Anne Hidalgo promettait que l’« on va vibrer ensemble. Paris va être magnifique ! Ne partez pas cet été, ne partez pas, ce serait une connerie, cela va être incroyable ». Restez, mais surtout chez vous. De quoi aider à nourrir la paranoïa des patrons, convaincus que les salariés seront bien à la maison, à siroter des bières collectivement devant la finale du 100 m…

Quant au chat, sur l’affiche… c’est connu : tout télétravailleur a droit à un chassistant. Enfin, tout télétravailleur du tertiaire, équipé d’un ordinateur et dont le métier s’accommode du TT. Sauf que fin juillet, il faudra compter sur le ventilateur… Mais résolument, le message ne s’adresse pas à toutes et tous : uniquement à qui en aura les moyens.

Et les commerces ?

Sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr (on vous le résume, ne perdez pas de temps à le consulter), on recommande aux responsables d’anticiper « les déplacements et les livraisons » pour leur entreprise. La voirie sera lourdement encombrée, quand ce n’est pas interdite d’accès : pour nombre de boutiques, l’avitaillement sera velu. Et les libraires n’y échapperont pas.

Sauf ? Sauf… Sauf à changer le mode de fonctionnement. Un distributeur avait anticipé le système en proposant une belle remise, tout en livrant dès juin les ouvrages de juillet. Outre que toutes les libraires n’ont pas les espaces de stockage ad hoc, comment anticiper les commandes que l’on souhaite réaliser ? Fausse bonne idée.

Foutu ? Eh bien, depuis 18 ans, un système de livraison de nuit est expérimenté dans Paris, et très (très) proche Petite couronne. À ce jour, une cinquantaine d’établissements en profitent et, point significatif, aucun des inscrits n’a résilié sa souscription pour revenir au monde d’avant. Potentiellement, ce sont même 200 librairies qui en bénéficieraient — le prestataire ayant, nous indique-t-on, amplement les moyens d’augmenter les tournées.

ENQUÊTE - Livraison de librairies de nuit, en silence, le bonheur des voisins

ActuaLitté en avait parlé dès 2020 : l’expérience, initiée en 2006, avait reçu le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME). Les travaux pour en bénéficier restent relativement peu coûteux et aucun transporteur ne pénètre dans la librairie : une grille est installée devant la porte d’entrée servant de sas. On lève le grillage, on dépose les cartons, on ferme le grillage : fin de la conversation, le libraire trouve ses commandes au matin.

En outre, une certification facturée près de 1000 € garantit que l’opération génère moins de 60 décibels et préserve les commerçants contre toute plainte du voisinage. La certification, malgré les demandes insistantes auprès de la Mairie de Paris, n'est cependant pas prise en charge – oh, wait... les commerces essentiels ne mériteraient pas un peu d'attention ?

Attendu que les Jeux paralympiques se dérouleront durant la rentrée littéraire, difficile de ne pas sentir les problèmes d’approvisionnement. Et pour les libraires qui garderont leur boutique ouverte durant la période des JO, l’idée ne manquerait pas d’intérêt. Depuis plusieurs mois, une sensibilisation est opérée, pour l’heure sans grand effet.

L’important n’est pas de gagner, mais de participer, n'est-ce pas ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0