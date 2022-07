Il voulait décorer sa maison en reproduisant une case de BD... 

Un charmant lecteur nous a récemment fait part d’une mésaventure, au croisement de la peine de cœur et du Code de la propriété intellectuelle. « J’ai pris la photo moi-même, j’ai acheté la bande dessinée et j’ai envoyé à un service d’impression de ma commune le fichier. Ma demande était simple : imprimer et encadrer. » En somme, reproduire, à des fins privées, un extrait d’œuvre qui lui tenait à cœur. « Mais ils ont refusé net, m’expliquant que c’était une contrefaçon. Comme l’œuvre n’est pas dans le domaine public, la protection du droit d’auteur les empêche de donner suite. »

Copier n'est pas piller (dans certains cas)

L’avocate Sophie Viaris de Lesegno (cabinet SVL Avocat) sourit devant cette incompréhension. « L’exception de copie privée pose toujours quelques difficultés. » En effet, l’article L.122-5 § 2° définit le cadre des interdictions que l’auteur (ou l’ayant droit), peut poser après divulgation de son œuvre.

Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique.

Le copiste, selon la jurisprudence, est celui qui réalise matierellement la copie et qui est en même temps l’utilisateur à titre personnel de l’œuvre copiée. C’est à ce titre qu’il est possible, à des fins de copie privée, de numériser l’intégralité d’un livre, avec son smartphone, par exemple, dans une bibliothèque.

En 2014, une enseignante du Havre avait d’ailleurs organisé, pour sensibiliser ses élèves au droit d’auteur et aux règles sur le piratage et le partage, une Copy Party.

« L’idée est venue après une conférence de Hervé Le Crosnier, autour des biens communs et des ressources éducatives, et de l’intervention de Silvère Mercier, à l’occasion d’une journée de formation. J’ai décidé d’adapter le principe de la Copy Party pour soulever des questions très contemporaines : le plagiat, la contrefaçon, le partage libre ou illégal, mais également le domaine du libre ou les licences Creative Commons. »

Les élèves, téléphone en main, ont ainsi pu réaliser des numérisations d’œuvres, en toute légalité…

Gare aux qui pillent...

Tout cela s’inscrit dans le cadre légal parce que copiste et utilisateur sont une seule et même personne. Or, dans le cas de notre lecteur passionné, son projet implique que l’utilisateur et le copiste — ici, une société d’impression — sont deux personnes distinctes. « L’affichiste devient le copiste et non le destinataire final », reprend Me Sophie Viaris de Lesegno.

« Il peut donc être ainsi considéré comme un contrefacteur dès lors qu’il va reproduire une œuvre protégée par le droit d’auteur pour la communiquer à un consommateur, a fortiori si c’est à titre professionnel et moyennant une rémunération de sa prestation. »

Autrement dit, à moins d’utiliser son imprimante personnelle pour réaliser cette reproduction, le CPI s’interposera assez logiquement. Et l’avocate de conclure : « Il serait possible de bénéficier de l’exception, en décalquant et dessinant l’œuvre sur une feuille vierge, ou encore, en diffusant sur un écran l’image numérisée qu’il aura prise avec son téléphone. » Il aurait également l'option de prendre attache avec les ayants droit – à commencer par l'éditeur – pour demander le coût d'une licence l'autorisant à effectuer la reproduction. Mais la chaîne de validation pour une demande si spécifique prendrait certainement de longs mois — sans garantie d'aboutir.

Hacker vaillant… rien d’impossible ?

crédits photo : Angèle Kamp/Unsplash