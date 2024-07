Quelques jours avant le second tour des élections législatives, où chacun d’entre nous est appelé à procéder à un choix décisif pour l’avenir de notre pays, le Comité de la SGDL tient à rappeler les valeurs qui rassemblent notre communauté d’auteurs et, au-delà, tous ceux qui sont attachés au livre et à sa puissance de rayonnement.

Depuis sa création en 1838, la SGDL a pour mission de représenter et de défendre les auteurs, leurs droits ainsi que les libertés de création, d’expression et de publication. Aujourd’hui, la richesse de notre modèle culturel tient à sa diversité : diversité de la création, diversité des approches esthétiques, diversité des idées et des points de vue sur le monde, diversité des langues et dialogue des cultures, diversité des genres et des formats éditoriaux, diversité des acteurs composant la chaîne du livre.

C’est au nom de ces valeurs que, par exemple, nous nous sommes récemment engagés contre le projet de fusion, sous le contrôle de Vincent Bolloré, entre les deux plus grands groupes éditoriaux français. Dans ce combat pour la liberté de penser, d’imaginer et de créer, nous sommes parvenus à faire entendre collectivement notre voix et nous continuerons à la faire entendre quelle que soit l’issue des élections législatives de dimanche prochain.

Solidairement,

Le Comité de la SGDL

Photographie : Manifestation à Paris, le 15 juin 2024 (illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)