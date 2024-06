J’ai systématiquement abordé la situation des autochtones au Canada”, Franck Thilliez

« J’ai été très agréablement surpris par la qualité de votre documentation : tant les problèmes qui affectent la population autochtone du Québec en général que les spécificités socioculturelles des communautés dont vous parlez en particulier, les Innus, sont abordés avec une grande justesse. Sans didactisme », écrivait Amaury Levillayer dans un courrier que publiait ActuaLitté.

« Mais en réalité, au-delà de votre talent, du fait de l’organisation industrielle de la chaîne du livre qui met au ban l’édition artisanale, c’est de votre livre dont il est partout question, pas de ceux des auteurs et autrices autochtones du Québec. Comment, dès lors, accéder à leurs imaginaires féconds dans un contexte concurrentiel monopolistique ? […] Cher Franck Thilliez, vous qui manifestez un intérêt respectueux envers ces peuples et leurs cultures, merci de nous aider à faire entendre leurs voix. À rendre leurs mots visibles. »

Le romancier, par son éditeur Fleuve, nous adresse une réponse tout aussi bienveillante et ici publiée dans son intégralité.

Cher Amaury Levillayer,

Je vous remercie vivement pour votre lettre, et vos mots qui m’ont beaucoup touché.

Ma rencontre avec le drame vécu par la population autochtone a été, au départ, le fruit du hasard. Comme beaucoup, j’avais plus ou moins entendu parler de la colonisation des territoires amérindiens du Grand Nord, de la spoliation de leurs terres, de ces enlèvements systématiques de leurs enfants dans les années 60 afin de les faire adopter par des familles blanches.

Mais j’ignorais tout de la situation contemporaine dans les réserves, de l’abandon manifeste, des ravages de la drogue et de l’alcool, et de cette surreprésentation de la violence, des meurtres, des disparitions que les femmes ont subis depuis les années 80. J’ai été tellement touché, heurté, dégoûté par ce sujet que j’en aie fait un livre. Un an de ma vie.

J’ai une chance incroyable d’être un auteur populaire. Mes livres touchent le cœur des gens. De tous les gens. Comme vous le soulignez, j’ai beaucoup de lecteurs. Ce nombre, cette variété sont une force incroyable pour véhiculer des messages, éclairer les esprits sur le monde dans lequel on vit. Depuis la parution de Norferville, début mai, j’ai fait plus de vingt conférences devant des centaines de personnes.

J’ai systématiquement abordé la situation des autochtones au Canada, j’ai expliqué leur histoire, leurs drames, et ai vu à la fois l’intérêt et la stupéfaction dans les regards des lecteurs. À l’issue de l’une de ces rencontres, une personne est venue me voir. Elle s’occupait du recensement dans certaines villes isolées du Québec et m’a appris que parfois, les autochtones des réserves n’étaient pas pris en compte dans le calcul, or ils sont québécois comme les autres, ils ont les mêmes droits.

Elle avait déjà lu Norferville et m’a remercié de l’avoir écrit, j’ai été très ému.

Le roman a en outre bénéficié d’une presse magnifique, où, encore une fois, le sort des femmes autochtones est systématiquement évoqué. J’espère, en tant qu’auteur, avoir atteint mon but : faire en sorte que le sujet touche les lecteurs et éveille les consciences.

Évidemment, je souhaite tout autant que vous que des lecteurs encore plus nombreux s’intéressent aux œuvres d’An Antane Kapesh, de Michel Jean, de Naomie Fontaine, ou d’Éric Plamondon et j’ai l’espoir, que tout modestement, mon roman puisse servir de passerelle vers ces littératures magnifiques et émouvantes. En tout cas, je continuerai à œuvrer dans ce sens.

Franck Thilliez

Retrouver le podcast de notre entretien avec Franck Thilliez, autour de Norferville :

