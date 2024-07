Législatives : les archivistes en défense de la transparence et la démocratie

Les résul­tats du pre­mier tour des élections légis­la­ti­ves lais­sent pré­voir un chan­ge­ment gou­ver­ne­men­tal à brève échéance.

À cette occa­sion, l’AAF tient tout d’abord à appor­ter son sou­tien aux archi­vis­tes qui s’emploient à col­lec­ter les archi­ves par­le­men­tai­res et des cabi­nets minis­té­riels, comme à chaque alter­nance poli­ti­que et pour la deuxième fois cette année.



Leur action est essen­tielle pour per­met­tre la conser­va­tion d’un patri­moine utile aux spé­cia­lis­tes, mais aussi – et sur­tout – pour per­met­tre la mise en œuvre effec­tive de l’arti­cle 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « La société a le droit de deman­der compte à tout agent public de son admi­nis­tra­tion. »

Elle tient également à rap­pe­ler quel­ques prin­ci­pes fon­da­men­taux.

L’AAF adhère à un cer­tain nombre d’idées énoncées par le Conseil inter­na­tio­nal des archi­ves (ICA), notam­ment :

L’importance des archives pour la transparence administrative et la responsabilité démocratique ;

Le soutien à la démocratie et aux droits humains ;

La préservation de la mémoire sociale et collective.

L’AAF est atta­chée aux valeurs expri­mées par le Code de déon­to­lo­gie des archi­vis­tes adopté par l’ICA en 1996 : inté­grité, res­pect des droits, impar­tia­lité et ouver­ture.

L’AAF tient pour essen­tielle l’exis­tence, dans le droit fran­çais, d’un arse­nal légis­la­tif et régle­men­taire qui pro­tège les archi­ves publi­ques dès la créa­tion des docu­ments par leurs pro­duc­teurs, ainsi que leur com­mu­ni­ca­tion à tout requé­rant, dans le res­pect des secrets pro­té­gés par la loi. Cet ensem­ble de textes est une garan­tie démo­cra­ti­que, à laquelle l’asso­cia­tion est très atta­chée.

Consciente que la cons­ti­tu­tion, la mise à dis­po­si­tion et la valo­ri­sa­tion de sour­ces fia­bles font partie des garde-fous contre les déri­ves graves que sont l’ins­tru­men­ta­li­sa­tion et la défor­ma­tion de l’his­toire et de la mémoire à des fins iden­ti­tai­res ou poli­ti­ques, l’AAF réaf­firme les valeurs ins­cri­tes dans sa charte asso­cia­tive et qui sont au cœur de l’action des archi­vis­tes en géné­ral et de ses mem­bres en par­ti­cu­lier :

Le métier, fondé sur le service aux citoyens et aux organisations, l’accès aux archives, le respect et la défense des droits, la protection des données, dans le contexte des activités d’une personne, qu’elles soient publiques ou privées ;

L’action collective, les échanges, le partage dans un cadre associatif tel que l’AAF ;

La liberté d’expression, celle que l’on souhaite respectueuse de tous, source de débats éclairés et éclairants, basée sur des faits vérifiés ;

L’indépendance et l’autonomie de nos actions, guidées par la défense de l’intérêt général ;

L’égalité entre nos membres et la diversité dans nos instances de gouvernance.

Quel que soit le résul­tat du scru­tin à venir, elle pour­sui­vra son action dans le res­pect de ces valeurs, atten­tive comme tou­jours aux déci­sions qui pour­ront avoir des consé­quen­ces sur le métier d’archi­viste.

