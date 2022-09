Qu'adviendrait-il si Bernard Arnault rachetait Editis ?

Fin juillet, Vivendi sonnait la fin des spéculations : pour obtenir l’accord de la Commission européenne, suite au rachat partiel du groupe Lagardère (57,35 %), une solution aussi inattendue que prévisible surgissait. Editis serait cédé, suivant un modèle simple : les 29,5 % d’actions qu’en détient le groupe Bolloré seront écoulées à un tiers (ou deux tiers…), le reste étant offert aux actuels actionnaires de Vivendi, en compensation.

29,5 %, cela représente une somme, et les milliardaires en mesure d’injecter le montant ne sont pas légion. Marc Ladreit de Lacharrière, patron de presse et actionnaire de Lagardère avec 3,5 %, fut évoqué. L’hypothèse François Pinault, plus détaché du livre, mais non moins Bolloré compatible frémit encore.

Mais quid de Bernard Arnault, peut-être un peu vite écarté ? Cette perspective, toute théorique, entraînerait pourtant des conséquences faciles à imaginer pour l’industrie du livre : hisser le groupe Gallimard au rang de premier éditeur français. Rien que cela…

Et Bernard Arnault advint

Depuis octobre 2013, LVMH est entré à la hauteur de 9,5 % du capital de Madrigall (holding d’Antoine Gallimard). Un moyen pour diminuer l’endettement de l’éditeur, propriétaire de Flammarion depuis septembre 2012 — pour un chèque de 251 millions € aux Italiens de RCS Libri. Arnault arrivait ainsi dans le livre et persistait : en septembre 2021, il reprenait la maison Citadelles & Mazenod, spécialisée dans les livres d’art. Montant non dévoilé, certes, mais d’importance pour l’image.

Surtout qu’un an plus tôt, Bernard Arnault volait au secours de son ami Arnaud Lagardère, quand la commandite de ce dernier était en péril – et l’empire paternel menacé. Les 27 % de la holding, acquis en janvier 2020, furent par la suite convertis en une participation dans Lagardère SA l’année suivante. À travers sa propre holding, la Financière Agache, le patron de LVMH disposait d’environ 10 % du capital du groupe Lagardère.

On le comprend et le mesure bien, tout cela n’a plus rien à voir avec de l’édition ni de l’humain. Et c’est justement ici que le nœud gordien se tranchera.

Écarter les concurrents

Si la Financière Agache reprenait les 29,5 % d’Editis, aujourd’hui dans l’escarcelle du groupe Bolloré, les 70,5 % restant seraient rapidement rachetés, pour enlever le contrôle complet de l’entreprise. D’autant que les fameuses parts offertes aux actionnaires Vivendi bénéficieront dans le même temps d’une cotation chez Euronext Paris. De quoi faciliter amplement l’acquisition totale du capital à travers les marchés financiers.

En dévoilant ce projet de cession d’Editis, le directoire de Vivendi a posé deux conditions sine qua non : « Il faut que le repreneur soit un acteur industriel de long terme et qui ne bouscule pas l’équilibre concurrentiel du marché. Ce qui exclut donc les acteurs de l’édition en France. » Autrement dit, ni Antoine Gallimard qui n’en aurait pas les moyens seuls, ni Vincent Montagne, patron de Média Participations, qui envisage pourtant bien de faire grandir son groupe.

Mais une fois Editis cédé à Arnault — et la Financière détentrice de l’entreprise éditoriale — quid ? Eh bien, le directoire de Vivendi n’aura plus qu’à se concentrer sur Hachette Livre (filiale de Lagardère) comme elle l’entend. Et le devenir d’Editis sera dicté par Arnault : advienne que pourra. Ou comme dirait Ponce Pilate : passez-moi une serviette, j’ai les mains trempées.

Vivendi, de son côté, hésiterait-il alors à débarrasser la Financière Agache de ses 10 % ? Probablement pas. Et Arnault, pour garantir la paix des milliardaires, accepterait de les céder pour ne pas faire obstruction aux projets de Bolloré, père et fils, en la matière.

Les corollaire de la croissance

Antoine Gallimard, qui avait avoué son intérêt pour l'édition scolaire, recevrait alors un coup de fil de Bernard Arnault, suggérant d’intégrer ce pan d’Editis (Le Robert, Nathan, Bordas, etc.). Un montage financier – la Financière Agache abonderait au capital de Madrigall – facilitera la transaction. Bernard Arnault accroîtrait ainsi sa position dans la maison d’Antoine Gallimard, tout en renforçant la puissance même de la structure éditoriale.

En 2020, la société d’Antoine Gallimard affichait un chiffre d’affaires de 585 millions €. Qu’apporterait la branche Éducation et Référence à ces sommes ? Et quel futur résultat pour ce Madrigall sous stéroïdes ? Tout dépendra du périmètre des cessions : pourquoi ne pas ajouter le manga, si prometteur depuis deux ans – avec 168 % de croissance sur le premier semestre 2021, en regard de 2019 ? Et d’autres, d’ailleurs ?

Tout ce qui consoliderait la maison familiale trouverait sa place. Et chaque nouvel achat impliquerait un nouvel apport financier de la Financière Agache, jusqu’à se retrouver majoritaire dans Madrigall… Gallimard dilué, certes, mais Gallimard régnant définitivement en maître sur l’édition française.

En 2021, Lagardère Publishing réalisait 2,589 milliards € de CA — sur l’ensemble de ses structures (USA, Angleterre, France, Espagne). Pour la France, 919 millions € de CA, donc leader économique de l’édition française. Trouvera-t-on, chez les experts de la phynance, quelque 600 ou 700 millions € pour que s’opère la bascule en faveur de Madrigall ?

Pendant ce temps, les maisons ne rejoignant pas le groupe seraient cédées à d’autres opérateurs — la fameuse vente d’Editis par morceaux tant redoutée. Paradoxe d’autant plus ironique que l’ex-PDG de Hachette, Arnaud Nourry, n’aura cessé de clamer, avant d’être remercié : « Un rapprochement avec Editis n’a aucun sens stratégique.Toute idée de démantèlement est à éviter. » Une analyse qui vaut pour l’un, comme pour l’autre ?

Ce qui amène à une conclusion simple : capitalistiquement, le projet se tient parfaitement, puisqu’aboutissant au renforcement de la position de Madrigall. Éditorialement, en revanche… cela mettrait peut-être le patron de Madrigall en porte-à-faux, suite à ses déclarations sur le danger alors supposé d'une fusion Hachette/Editis.

Mais tout cela n'est que suppositions.

crédits photo : Jérémy Barande / Ecole polytechnique Université Paris-Saclay / CC BY-SA 2.0