Marine à la librairie : guide de lectures du RN pour apprentis fascistes

Pierre-Romain Thionnet, directeur du Rassemblement national jeunesse, a communiqué début août une liste d’ouvrages portés par ce slogan : « Lire pour s’évader, lire pour se former. » Car outre les mesures que le RN expose afin qu’accèdent ses « idées au pouvoir », avant de les mettre en œuvres, le parti de Marine Le Pen a sélectionné une soixantaine d'ouvrages, déclinant Littérature, Histoire, mondialisation libérale, ou encore Nation, peuple et politique ou encore Identité et civilisation, Écologie et Société.

Et quoi qu’on en dise, la sélection se destine aux jeunes militants autant qu’à ceux désireux de s’encarter, tout en œuvrant à la dédiabolisation du mouvement. Pour preuve, le premier des choix n’est pas Mein Kampf, mais… Le Seigneur des Anneaux.

Des âmes en Pen...

Pour un parti qui défend le commerce de proximité contre les multinationales, le RN surfe maladroitement sur la vague : le lectorat est convié, pour une douzaine de ces recommandations, à chercher du côté de l’occasion pour s’abreuver de pages. De préférence sur internet, comme c’est le cas avec Pourquoi la Grèce de Jacqueline de Romilly dont on trouverait de « nombreux exemplaires d’occasion en ligne ».

Idem pour Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, qu’il serait préférable d’acheter sur la toile. Les opérateurs de l’occasion se frotteront les mains : pas de chance, les plus gros acteurs sont… étrangers. Précisons d’ailleurs que celui de Camus n’est pas dans la sélection.

Quant aux libraires, éditeurs et auteurs, et plus largement toute la chaîne du livre française, il faudra repasser : le RN joue-t-il la carte de l’écoresponsabilité et de la seconde main, contre la consommation et l’achat de titres neufs ? Habile, à plus d’un titre. Surtout quand, pour certains titres, on joue la carte du domaine public, donc de la disponibilité gratuite (et surtout légale), sur la toile…

Osons la curiosité...

Appelant le militant du RNJ à « se construire une vision du monde qui lui permet d’analyser l’actualité et les grands phénomènes de l’époque », son directeur national prêche « la curiosité intellectuelle », autant que « faire travailler son imaginaire et oser explorer de nouveaux horizons afin de mieux penser son action ». Raison pour laquelle on retrouve Guérilla de Larent Obertone ou encore Le Camp des Saints de Jean Raspail.

Ce roman, un certain Éric Zemmour se plaisait à le citer dès 2015 pour illustrer la théorique Renaud Camus, chantre de la tolérance, avait développée en 2010 autour de la notion de Grand rempalcement.

Paru voilà 50 ans, l’ouvrage dépeint l’arrivée massive de migrants du Tiers Monde sur la Côte d’Azur — sous couvert de fiction. Pour le RN, il résonnerait avec la réalité actuelle ce qui lui aurait conféré un véritable succès, interrogeant la réponse et les sentiments du peuple français face à un afflux migratoire conséquent.

De fait, une réédition en février 2011 chez Robert Laffont a conduit à 66.386 ventes — sur l’année 2023, 1088 exemplaires ont encore trouvé preneur. Bon, quand après cela on tombe sur Sylvain Tesson, pas vraiment très très à gauche, on sourit presque.

Traducteur, c'est un vrai métier ?

Du reste, la sélection présente certes un paradigme, voire un biais manifeste, mais pour autant une véritable diversité. Le tout accompagné d’aides pour les néo-lecteurs qui découvriraient des rades inconnues. Il est ainsi suggéré, quand on repère une citation, de « noter la page concernée si un jour tu veux retrouver la source ». Sauf qu’en matière de sourcing, le RN a passablement oublié de citer celle… des traducteurs.

Hermann Broch, Edward Abbey, Homère, Cormac McCarthy au même titre que Robert Penn Warren, George Orwell et Stephen Smith ont écrit leurs œuvres en français, c’est connu et admis. Difficile de présenter meilleur exemple d’appropriation culturelle et de non-respect du Code de la propriété intellectuelle — rappelons en effet à l’attention des adhérents RN qui n’auront pas déjà piraté tous les livres proposés qu’un traducteur est légalement coauteur du livre qu’il traduit.

Tolkien, de l'Anneau à la haine...

Le Rassemblement national verse encore dans la démagogie et l’électoralisme à tendance servile en assénant comme premier choix l’un des classiques les plus dévoyés du moment.

Il ne suffisait pas que Tolkien fasse l’objet d’un engouement outre-Rhin auprès de hordes néonazies revendiquant cet héritage littéraire et un patrimoine (génétique ?) en faisant de Tolkien leur porte-étendard. Quand ailleurs en Europe, le Seigneur des Anneaux devient l’œuvre qui rassemble les jeunesses fascisantes autant que fascistes, le RN rejoint le troupeau en bêlant.

Récemment, ActuaLitté décryptait la méthodologie qui a conduit le parti Fratelli d’Italia à porter sa leader, Giorgia Meloni au pouvoir. De fait, tout un pan de la dialectique fasciste repose sur l’appropriation de l’œuvre de Tolkien, dont les symboles et les interprétations servent désormais les intérêts des fafounets européens.

Même subtilement, Tolkien est utilisé comme une référence culturelle, un appel à l’action et un outil de propagande. En effet, les partisans ont, depuis des années, habituellement fait de telles allusions. Par exemple, lors d’un de ses premiers discours pour l’ancien parti Alleanza Nazionale, Meloni s’était inspirée de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Et imaginer que Joseph Ponthus se retrouve dans une liste de lectures opérée par l'extrême droite, lui qui haïssait véritablement cet état d'esprit, voilà qui deviendrait risible...

Le RN, rien que le RN, je le jure

Il est vrai qu’en décembre 2017, le Front national nous avait déjà régalé d’une première salve où le mouvement de Marine jouait aux apprentis libraires (ou neobooktubers). Houellebecq y occupait une belle place, Patrick Buisson et Eric Zemmour n’étaient pas lésés et d’autres encore, véhiculant climatoscepticisme, exacerbant les vertus chrétiennes (dont la charité, bien ordonnée, comme on le sait) ou fustigeant l’immigration, louant la paysannerie, et on en passe, et on voudrait bien en oublier…

Pour les amatrices et amateurs, France Inter avait sauvegardé le document.

Supprimer les mangas du Pass Culture

Ce qui devient plus cocasse se passe d’ailleurs quelques mois plus tôt : le député RN Jean-Philippe Tanguy proposait en effet un amendement fin octobre pour modifier les usages du Pass. Attendu que 29 % des bénéficiaires affirmaient ne pas bouquiner avant de recevoir la manne financière (inspirée par le modèle italien). « Or, les bénéficiaires sont 86 % à réserver des livres avec leur Pass culture », insistait le député. « Toutefois, les mangas représentent à eux seuls 54 % des réservations “littéraires” effectuées, contre 12 % pour les romans et 5 % pour la bande dessinée. »

Conclusion ? Lisons plus ? Non : que cessent les ventes de mangas et que l’argent public soit alors redirigé vers « la littérature, le théâtre, les musées ou les concerts de musique classique », dont Jean Raspail, donc. Le premier semestre 2022 avait montré une croissance des ventes, dans le secteur, de l’ordre de 168 %, avec 14 millions d’exemplaires écoulés de plus qu’en 2019, affirmait GfK. Le volume atteignait donc 23 millions de tomes partis comme des petits pains : de quoi agacer un député frontiste.

Le RN fait cavalier seul impunément ?

Mais le véritable marasme tient moins à ce que le RN se pique de conseils de lectures à destination d’un public déjà acquis. Que Marine Le Pen, Jordan Bardella et leur État-Major envisagent de conquérir un nouveau public avec leur sélection prêterait à sourire. Non : il devient en revanche choquant de constater qu’à l’exception du RN, aucun parti de s’est lancé dans l’exercice.

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’écriera toujours qu’il a enjoint les vacanciers de France à lire et que son appel a résonné plus fortement. Et qu’au moins, lui — politicien et auteur —, a porté sa pierre à l’édifice. Ainsi, côté Ecologistes, France Insoumise, Communistes ou Socialistes, silence radio, chez Renaissance, c’est l’hibernation quant au Modem, aux Républicains et Reconquête, on a les orteils en éventails.

Voici donc l’ex-Front national avec les coudées franches au point de se piquer de prescriptions de lectures, option pacte faustien. Et pas même une ministre à la Culture, qui se félicitait d’envoyer des poèmes au président de la République, pour riposter… À ce stade, on ne comptera bientôt plus que sur Kool Shen (NTM), pour nous sauver la mise :

« J’suis pas là pour prendre des coups, ou bien même pour me taire/Quand le FN brandit sa flamme, j’suis là pour l’éteindre c’est clair. »

Car le RN qui recommande 1984, je ne sais pas vous, mais ça me fait mal. À bon entendeur…

La sélection du RN est à consulter ci-dessous :

