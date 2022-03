Grands groupes médias et petites théories : bienvenue dans “l'ère du soupçon

Dans un long entretien du 16 avril 2016, accordé au Corriere della Sera, la fille du Cavaliere, présidente de la holding familiale Fininvest et de Mondadori, s’apprêtait alors à diriger l’assemblée générale de la maison — quelques jours après le rachat de RCS Libri et d’un accord entre Médiaset et Vivendi. Notons que, depuis, les deux entreprises ont connu quelques chaos…

Un groupe d'envergure mondiale

Mais exhumer cette interview qui a bientôt six ans offre un peu de recul dans le contexte actuel de la fusion Lagardère-Vivendi. Certes, l’empire médiatique de la famille Berlusconi n’a pas manqué de faire couler de l’encre — presque autant que d’accusations portées contre Silvio Berlusconi. Et l’on sait combien le politicien et homme d’affaires a su jouer de ces outils pour servir son image.

Ce premier point alimentera donc les craintes amplement formulées en France par le collectif #StopBolloré — dont la formulation probablement trop ad hominem n’en soulève pas moins des questions cruciales.

Marina Berlusconi, six ans plus tôt, répondait avec une assurance réputée : avec le rachat de RCS Libri, et l’effroi suscité dans l’industrie italienne, Mondadori devenait le premier groupe éditorial du pays. Cependant… « Nous n’étions pas intéressés par la première place, mais par l’idée d’atteindre des dimensions telles que nous pourrions fonctionner sur le modèle des grands groupes mondiaux », indique la présidente.

Et d’ajouter : « Je pense que c’est une chose positive pour l’Italie. Car, si l’excellente artisanale est assurément précieuse dans ce secteur, il ne faut jamais omettre que la force de la culture d’un pays dépend, en grande partie, de la capacité de son industrie culturelle, de sa qualité et de sa compétitivité. »

À l’époque, l’autorité de la concurrence italienne avait imposé à Mondadori de revendre Marsilio et Bompiani, afin de ne pas placer le groupe dans une position dominante. Depuis, le marché est largement trusté par l’entreprise, et les rachats, notamment dans le domaine scolaire, n’ont pas manqué. Pour autant, le marché du livre italien n’a pas connu une bascule définitive — Silvio Berlusconi a même renoncé à briguer la présidence du pays. Il envisagerait même la création d’une université à même de former les futurs dirigeants. Une autre application du soft power, bien entendu.

Aider auteurs et éditeurs

Six ans après, quand Vincent Bolloré plaide pour la constitution d’un grand groupe média — entertainment, même — les perspectives qu’il avance sont strictement économiques. Alors, procès d’intention ou appréhensions légitimes ? Après tout, lors de son audition en juin 2016, quelques semaines après l’intervention de Marina Berlusconi, le président du Conseil de surveillance de Vivendi avançait les mêmes arguments que ceux réitérés en 2022.

Un groupe puissant serait-il contre-productif, voire dangereux pour la culture, lui demandaient alors les sénateurs ? « Je pense que c’est l’inverse. Je pense que c’est en développant cette culture que vous deviendrez puissant et deviendrez rentable. Vous avez énormément d’auteurs, d’acteurs, d’écrivains, d’artistes divers, qui ont des talents et qui ne peuvent pas les exprimer. »

Il ajoutait : « Et c’est le rôle d’un grand groupe comme Vivendi, s’il est puissant, s’il a cette capacité à les présenter dans le monde entier, qui permettra de concilier les deux éléments. Défendons le patrimoine, mais en plus gagnons de l’argent pour défendre ce patrimoine. »

Souffler le chaud et le froid

Si l’on reproche à Vincent Bolloré, un soutien à Éric Zemmour — lequel se trouve désormais au cœur d’une affaire de harcèlement sexuel — le parallèle avec Silvio Berlusconi avait déjà pointé le bout de son nez. « On reprochait à Silvio Berlusconi de mettre ses télés au service de sa carrière politique, mais maintenant, il y a un groupe privé, celui de Bolloré, qui a choisi Zemmour comme porte-parole de ses intérêts. »

La phrase est de François Hollande, rappelée par Ouest France. L'analogie a ses limites, et participe surtout à confondre les deux hommes en une même entité cristallisant les attaques. Une translation qui justifie, à travers les propos du polémiste-candidat, les attaques contre le milliardaire Bolloré. Justifié et légitime ? Venant de celui qui avait fait de la finance son ennemi, avant de lui dérouler le tapis rouge, on sourit.

D’autres insistent sur la condamnation du milliardaire en juin 2021, contre le journaliste de France Inter Benoît Collombat et l’ancienne directrice des éditions Calmann-Lévy, Florence Sultan. En jeu, l’ouvrage Informer n’est pas un délit, paru en 2015. L’affaire est désormais portée devant la Cour de cassation. (voir France info) En somme, nul ne serait épargné...

Sauf à considérer en parallèle la parution de Elyzée, BD signée par François Durpaire et Farid Boudjellal, le tout dans la maison d’édition que Mourad Boudjellal a créée au sein du groupe Editis, filiale de Vivendi. Un titre qui verse dans la politique fiction, exposant les 100 premiers jours d’un Éric Zemmour devenu président de la République. Et cet avenir n’a rien de joyeux…

Doute socratique ?

Alors, qu'en conclure ? Surtout, rien. À cette heure, les éléments tangibles ne sont pas légion et les réflexions se nourrissent des cas de figures passés. Souvenons-nous de La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Or, des puissants trop puissants peuvent aussi être rendus noirs. Sauf qu'à cette heure, dans l'industrie du livre, l'effet Bolloré ne s'est pas vraiment manifesté – pas encore, estiment certains.

L’argumentaire de Marina Berlusconi, six ans plus tôt, celui de Vincent Bolloré, à la même époque, et désormais repris pour accompagner la fusion Edithachette serait une couverture — une manière de noyer le véritable poisson. En avançant le projet capitalistique, on dissimulerait le projet politique.

L'objectif de toute entreprise, et d’une multinationale par extension, reste de gagner de l’argent. Une des lectures possible considérerait que les intentions politiques soient guidées par celles économiques. Tout ce qui s'opposerait, politiquement, aux projets économiques, serait alors systématiquement balayé. Dans l'industrie, on redoute alors que la liberté de publier soit brimée, voire, que les maisons se mettent à pratiquer l’autocensure, les personnes ayant peur de perdre leur place. Éminemment compréhensible.

À cette heure, c’est plutôt Brassens qu’il conviendrait d’invoquer :

Le sage, en hésitant Tourne autour du tombeau, « Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente D’accord, mais de mort lente ».

Bien entendu, la vigilance est de mise, et l'on oscille entre l'histoire du berger qui criait au loup et ce dicton affirmant qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Reste alors cette interrogation : et si Vincent Bolloré se moquait éperdument de la présidentielle, avec pour seul souci de gagner de l’argent et de fabriquer un empire ? Nul doute que cette réponse éclairerait amplement la situation.

crédits photo : John Moeses Bauan/unsplash