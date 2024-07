Le monde culturel messin s'engage pour une société ouverte et tolérante

Le Livre à Metz a signé la tribune des acteurs et actrices du monde culturel de la région messine. Face aux risques qui menacent notre société, nous affirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de partage et de liberté d’expression et de création. Ensemble, nous défendons la diversité artistique et culturelle, l’essence même de notre conception de l’humain et refusons toute forme d’exclusion, de rejet et de haine.

Nous, actrices et acteurs de la vie culturelle et artistique messine dans toute sa diversité, œuvrons au quotidien pour permettre aux artistes d'ici et d'ailleurs de créer, imaginer, expérimenter, oser, bousculer, rêver avec une liberté absolue dans leurs expressions et leurs idées.

Nous construisons jour après jour les conditions de rencontres fertiles, ouvertes et généreuses entre des artistes venant d'horizons les plus divers et tous les habitants de notre territoire.

Nous sommes profondément convaincus que la découverte de l'autre dans toutes ses différences et que les rencontres et les croisements entre les cultures nous enrichissent et nous construisent à tous les âges pour permettre de vivre ensemble sereinement dans le monde d'aujourd'hui.

Le 7 juillet, plus que jamais, mobilisons-nous pour affirmer la vision d'une société ouverte, équitable, libre et tolérante !

Ci-dessous, la liste des signataires :

Crédits photo : Marc Ryckaert (CC BY 3.0)