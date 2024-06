Législatives : défendre "des valeurs humanistes universelles" 

Pas moins de 110 structures, parmi lesquelles l’on compte des associations de lecteurs, bibliothèques, médiathèques départementales, lieux d’accueil, foyers de l’enfance... font partie de l’Agence Quand Les Livres Relient.

Auprès de ces structures, quatre-vingt-seize salariés et bénévoles déploient quotidiennement leurs efforts pour encourager, dès le plus tendre âge et tout au long de la vie, une immersion dans le monde littéraire. Leur objectif premier est de cultiver chez chaque individu la capacité de ressentir, rêver, penser, créer, s’exprimer, et lire.

Dans cette perspective, l’association, établie en 2004 sous l’égide de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, organise fréquemment des journées d’échanges à Paris et dans d’autres villes. Ces rencontres permettent aux divers acteurs de l’univers du livre de partager leurs observations et expériences relatives à leurs domaines et régions d’activités.

L’Agence est également investie dans le domaine de l’édition, coordonant notamment la publication de « Spirale », une revue consacrée à la littérature jeunesse, témoignant ainsi de son engagement profond envers la promotion de la lecture dès le plus jeune âge.

Récemment, elle a pris position dans les débats politiques qui opposent le Nouveau Front Populaire au parti d’extrême droite, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Voici leur texte :

Le 9 juin, au soir du résultat des élections européennes, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet.

Dans ce contexte particulier, l’Agence quand les livres relient souhaite réaffirmer les valeurs qu’elle partage avec son réseau national constitué d’associations, de structures institutionnelles, de personnes qui font du livre et de la lecture un vecteur de liens rassemblant petits et grands, quels que soient leurs âges et leurs origines.

Les adhérents de l’Agence quand les livres relient accueillent tous les enfants et leurs familles de manière inconditionnelle, vont à leur rencontre, lisent avec eux des albums riches de sens, ouverts sur le monde et partagent le bonheur de la découverte de mots, d’images, d’émotions et de pensées que suscitent ces lectures partagées. Nous menons ces actions partout en France, dans les situations locales, sociales, culturelles de la plus riche diversité, dans le respect et la dignité humaine qui sont le terreau essentiel d’une société.

À LIRE - Législatives : seul le Nouveau Front Populaire s’intéresse au livre à ce jour

Nous inscrivons nos projets dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et culturelles, la lutte contre les exclusions et les discriminations, la prévention et la lutte contre l’illettrisme, la défense de l’accès de toutes et tous aux arts, à la culture, à la littérature, aux langues, à la lecture, dès le plus jeune âge, afin que chacune, chacun puisse exprimer singulièrement sa vision du monde, en repectant des valeurs humanistes universelles.

Nous voulons que ces valeurs soient inscrites au cœur des politiques à venir.

« À la doctrine qui répond à tout, plutôt la complexité qui pose question à tout ». Edgar Morin dans Leçons d’un siècle de vie, éditions Denoël 2021. Le conseil d’administration de l’Agence quand les livres relient.

Crédit image : Agence Quand Les Livres Relient

DOSSIER - Législatives 2024 : un tournant politique pour la France