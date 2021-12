Pour un réveillon anti-Covid, restez seul avec un livre (bon, mauvais, qu'importe)

« Appuyons-nous sur un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risque. » Cette sentence dont monsieur de Lapalisse aurait fait ses choux gras, nous la devons au Premier ministre Jean Castex. Celui-là même qui, pour l’année de la lecture Grande cause nationale, encouragera les Français, « peuple de lecteurs », à une Grande Aumône Nationale. On a les prescripteurs que l’on mérite. Ou pas.

Reste que le variant Omicron se propage comme une traînée de poudre, que les craintes s’avivent, que les fêtes s’annulent, que l’on interdit la consommation d’alcool sur la voie publique (mais pas celle de boissons non alcoolisées), et que cette Saint-Sylvestre à des airs d’ermitage rupestre. La rime n’était pas aisée, je le concède.

Pour l’heure, nulle personnalité n’a encore recommandé de troquer le champagne contre l’hydroxychloroquine – suivez mon regard, tout de javel délavé – aussi les amateurs sont saufs. Diable : ne reste-t-il donc rien à faire ? S’isoler, au chaud dans un plaid, remplaçant le thé, la tisane ou le chocolat chaud par une coupe (évitez le champagne chambré, tout de même), et lire ?

Eh bien, pourquoi pas ? Les livres restent moins dangereux que les humains, semble-t-il, et quoique la lecture soit une activité terriblement dangereuse, comme le soulignait Voltaire, on se plongera dans une sélection de Feel Bad Books, pour s’en remettre.

Au nom de toute l’équipe, qui à cette heure a déserté le back-office de notre site, pour s’en aller gaiement vers des réveillons qui chantent — mais pas trop près, pas avec un micro pour six et avec un masque —, merci de nous avoir suivis cette année encore. ActuaLitté vient de passer le cap de sa 13e année, personnellement, il ne me reste plus tant de cheveux en mesure de blanchir, et nous sommes heureux, dans nos imperfections, nos prises de position, nos coups d’éclat et notre absence de prise au sérieux (si, si), d’avoir traversé ces 12 mois.

Bon réveillon, que l’année nous épargne un peu. Soyez prudents (et pour une fois, on ne parle pas que du capitaine de soirée qui ne boit pas). Et merci.

Bonne année à venir.

Chez nous, elle a déjà commencé, en pensant à vous.

Crédits photo : Matias North/Unsplash