La Librairie francophone arrêtée : “Les libraires perdent un allié !

Libraires indépendants et francophones, installés en France, en Belgique, en Suisse au Québec et ailleurs, pour certains d'entre nous chroniqueurs de l'émission « La Librairie Francophone », nous sommes affligés et scandalisés par la suppression de ce programme.

La Librairie francophone a su depuis sa création ouvrir un espace à des livres et des voix qui ne trouvaient jusque-là que marginalement à se faire entendre : auteurs francophones de premier plan, mais pourtant toujours défavorisés par rapport à d'autres noms franco-français ; primo-romanciers qui à la faveur d'un premier entretien sur les ondes bénéficiaient ainsi d'une visibilité qu'aucune émission ou supplément littéraire ne leur offrait, et d'une audience élargie à toute la francophonie.

En proposant un programme ouvert et grand public mélangeant les tons et les genres, ouvert à la bande dessinée, au polar, à la littérature jeunesse, à la poésie, La Librairie Francophone a su découvrir, relayer, promouvoir bien des livres autrement noyés dans la grande marée de la surproduction, et œuvrer au pluralisme et à la bibliodiversité.

En proposant un autre regard, une autre perspective à l'actualité éditoriale, elle a su créer une dynamique vertueuse pour ce secteur du livre qui en a bien besoin, se faisant ainsi l'alliée objective de l'édition et des librairies indépendantes.

Car ce ne sont pas seulement les libraires participant activement à l' émission que la Librairie francophone a soutenus chaque semaine : ce sont tous les libraires indépendants et la librairie indépendante en général, qui y a trouvé une tribune pour mettre en avant sa spécificité, ses compétences, et ses fragilités.

Dans quelle autre émission a-t-on pu évoquer aussi régulièrement la concurrence déloyale des plateformes, ou les offices sauvages, ou le gaspillage du retour et du pilon, donner son avis librement et négativement y compris sur un prix littéraire ou un best-seller ? Quel autre animateur qu’Emmanuel Khérad a-t-on entendu marteler semaine après semaine auprès des auditeurs l’encouragement à aller rencontrer le libraire indépendant du coin ?

C’est donc un allié que nous perdons. C’est aussi et encore une émission autour du livre qui disparaît, sur une antenne qui en compte de moins en moins. L’enjeu n’est pas la portée de son pouvoir prescripteur, ou les ventes qu’elle ait pu générer au fil des années : d’ailleurs, en reste-t-il vraiment, des médias prescripteurs ?

La librairie, apprend-on aux aspirants libraires à l'école, est une économie d'offre et non de demande : toute chambre d'écho, où qu'elle le porte, est donc utile, La Librairie francophone l'était, tout comme l'était l'émission de Manou Farine "Poésie et ainsi de suite” sur France Culture, également sacrifiée.

La librairie Francophone a su au fil des années sensibiliser et fédérer des centaines de milliers d’auditeurs autour d’un objet, le livre, d’une pratique : la lecture, et d’une économie autour desquels il souffle ces temps-ci des vents contraires.

L’exceptionnelle mobilisation pour son maintien à la saison prochaine n’a pas convaincu la direction de France Inter de faire machine arrière, bien qu’elle soit portée par plusieurs prix Nobel, des écrivains par centaines ou des milliers d’auditeurs qui ont pourtant donné de la voix.

Elle n’a pas non plus permis de connaître le motif de cette suppression, alors que les audiences restaient bonnes et le coût de manière égale supporté par les 4 médias francophones. Naïfs que nous sommes d’avoir pensé qu’une radio publique a vocation et intérêt à être à l’écoute de ceux qui l’écoutent ! Voilà donc les raisons de notre colère.

NDLR : Ce même 15 juin, l’animateur de l’émission indique que France Inter supprimera l’émission prévue ce 22 juin qui devait être la dernière de la saison — et de l’histoire de La Librairie francophone. L’ultime émission sera donc diffusée aujourd’hui à 14 h. Toutefois, une dernière est prévue le 22, plutôt comme un florilège présenté par les libraires.

Premiers signataires :

Les 10 libraires chroniqueurs dans l'émission l'association libraires du Sud ;

Réseau Les Libraires Ensemble, réunissant 50 librairies indépendantes ;

