Emmanuel Macron, auteur abstinent : ses livres “n'étaient pas nécessaires

Emmanuel Macron, le banquier devenu président de la République, et qui se voyait écrivain : depuis les premières heures du quinquennat, le locataire de l’Élysée n’eut de cesse de répéter combien il affectionnait la lecture, l’écriture, les auteurs. Les morts, de préférence, ou alors Michel Houellebecq chez les semi-vivants, parce que ce dernier dit du bien de Bruno Le Maire.

Même Brigitte Macron avait abondé dans ce portrait d’un mari besogneux en la matière, mais timide, prudent, modeste. On se souvient qu’en 2016, bien avant les lauriers républicains, elle indiquait : « Je pensais qu’il écrirait. Qu’il aurait une notoriété, je n’en ai jamais douté, mais je pensais qu’elle serait d’ordre artistique. »

Pour l’heure, l’unique livre publié restera Révolution, 198.724 exemplaires, 2,962 millions € générés (données : Edistat) – dont au départ 274.141 d’avance sur ventes, amplement remboursée, avec un pourcentage de droits d’auteur estimé au doigt humidifié à 15 %. Et les ventes de traduction à l’étranger.

Moins que d’autres, Macron aura inspiré quelques ouvrages de politique fiction : résolument, il ne sera pas le président à l’incidence littéraire la plus évidente. On gardera en tête le Tuer Jupiter, de François Médéline, splendide polar, ou encore L’autre général, de la pseudonymique Romaine Gary. En matière d’essais, c’est autre chose : la production n’a pas manqué pour comprendre la complexité présumée — alors que l’on présume plutôt de l’innocence — du personnage. Certains versant jusqu’à la déférence. Qu’ils soient ici pardonnés.

Le mauvais livre

Mais voici donc que La Règle du jeu sollicité pour son 75e rendez-vous quelque 400 personnalités, autour de la question : Comment lisez-vous ? Emmanuel Macron compte parmi les répondants, avec cette phrase qui, elle, figurera dans les annales de l’industrie du livre : « Un mauvais livre est sans doute un livre qui n’était pas nécessaire. »

Ah, le mauvais livre… honteux et penaud, celui qu’on rembarre, raillé par ses confrères livres qui en librairie n’ont que mépris pour lui, le mauvais, le cancre, quand eux sont la Littérature. Le mauvais, qui se retrouve rangé dans la catégorie surproduction, qui nourrit les créateurs Distribution et Diffusion, sortes de Charybde et Scylla modernes. Ce mauvais, qui ne méritait pas de vivre, aux dires du président, et sera voué au dieu Pilon, sans autre forme de procès.

Bien, mais qu’est-ce qu’un mauvais livre ? Pour Jupiter qu’il soit, maître de la foudre et dieu des dieux, cette réponse lui échappe. L’homme qui confiait : « J’écris tous les jours », lorsqu’il était au sommet du G20 de Buenos Aires, ignore comment définir un mauvais livre.

En revanche, il sait comment le traiter : sans mépris de classe ni air hautain, il ne lui propose pas de traverser la rue pour trouver non un emploi, mais une bibliothèque accueillante. Quand le livre est mauvais, Emmanuel-lecteur respire profondément, assis sur le rebord de son lit, en pyjama de flanelle : il regarde le mauvais livre fixement, caresse la couverture comme l'on tente d'apaiser les craintes d'un animal blessé et effrayé, le tout d’un œil ami, certes, mais déterminé.

« Et donc, quel que soit l’auteur, quand j’ai ce sentiment, j’arrête de lire et j’abandonne l’ouvrage. C’est sans doute aussi pour cette raison que j’ai si peu osé rendre public ce que je pouvais écrire », confie-t-il dans La Règle du jeu. « S’il n’y a pas de nécessité, mieux vaut le silence. »

Eh bien, cette démarche que l’on qualifierait de faussement modeste a de quoi inspirer des générations entières. Cette philosophie emprunte beaucoup au proverbe « Si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi », mais qu’importe. Elle nous plonge dans une réflexion profonde : ce livre est-il nécessaire ? N’est-ce pas l’ouvrage de trop ? Comment trouvera-t-il un public, alors même que, moi éditeur, j'en connais l'inutilité fondamentale, et que je ne prendrai pas le temps de le travailler ? Et plus encore, quand il m’est demandé par mon distributeur pour alimenter la machine, qui gagner à l’aller, au retour et au stockage…

Macron, devenu fin économiste de l’édition, probablement à force de voir ses ministres ne rien faire, publier des livres et ne pas arriver à les vendre ?

crédit photo : capture d'écran