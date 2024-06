Réenchanter la vie : le super-pouvoir du réalisme magique

« Depuis mes plus jeunes années » comme dirait le vieil écrivain qui sommeille en nous tous, j’entretiens avec la réalité une relation de défiance que la littérature a essayé, bon gré mal gré, de rafistoler à sa manière.

De ma vision onirique, présente dans les balades Grosso modo, le projet d’écriture lancé sur Instagram il y a à peine un an qui a rencontré quelque 600.000 abonnés sur Instagram et TikTok, et dans mon premier roman Tuer le temps, je me suis interrogé sur cette orientation qui semble transparaître dans mes propositions artistiques : est-ce le résultat de mon refus de voir la réalité dans sa simple nudité ou bien un choix pour une exploration du prisme de l’imaginaire dans toutes ses nuances ?

Certainement, les deux.

J’avais sept ans quand la réalité m’a terrorisé pour la première fois. Un épisode de C’est pas sorcier m’apprenait alors que le soleil allait consumer la terre dans quelques milliards d’années. C’était demain pour moi. J’en avais d’ailleurs la preuve en le regardant droit dans les yeux, en plein jour bien évidemment... Il finissait par trembler dans ma rétine et je courais à l’intérieur de la maison pour pleurer et expliquer aux adultes ce qui allait nous arriver, à tous.

Quelques années plus tard, les Playmobil m’ont permis de me réconcilier avec elle en m’apprenant à mieux l’appréhender. Tout ce que je vivais, que ça soit un match de football à la télévision, un film de superhéros ou une heure d’histoire à l’école sur la Première Guerre mondiale, je le recomposais à ma manière, avec mes figurines systématiquement souriantes.

Puis l’adolescence est arrivée et j’ai eu besoin, cette fois, de tromper cette réalité pour oublier les affres de cette période ingrate. J’ai trouvé mon réconfort dans la prestidigitation. Alors que je m’exerçais obsessivement à maîtriser cette discipline pendant plus de quatre ans, j’ai compris que ce qui me plaisait le plus, c’était de voir naître le doute dans les yeux des spectateurs.

Cela me donnait une position toute particulière de grand maître de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. C’était une intronisation parfaite à ce qui allait devenir le sens de ma vie : écrire.

Mais ne nous précipitons pas. Avant d’écrire, il faut lire. J’ai eu la mauvaise idée de commencer mes lectures par les philosophes. La réalité telle quelle est indéchiffrable selon moi. Elle est trop complexe et multiple. Pourtant, les philosophes avaient la conviction de pouvoir nous (et me) l’expliquer. Aussi belles pouvaient être leurs « cathédrales de pensées », nous en restions encore et toujours à une forme de croyance et d’exercice intellectuel. Depuis, la philosophie n’est, pour moi, qu’un sport d’intérieur.

J’ai alors sombré dans un nihilisme patenté pour me préserver de leur prétention à répondre au « pourquoi » quand les écrivains, à travers la littérature, nous proposent des « pourquoi pas ». Enfin des plumes qui proposaient plus qu’ils imposaient ! Enfin des œuvres qui prouvaient qu’on pouvait écrire « je ne sais pas » sans en rougir. Et, parmi tous ces auteurs, j’ai découvert une lignée, plutôt discrète : le réalisme magique.

Au-delà de mes goûts colmatant mes failles, le réalisme magique correspondait à ma manière d’aborder le monde. Si les courants littéraires sont aussi des écoles d’écriture, le réalisme magique est dans ce cas une école buissonnière.

Une école buissonnière qui, dans sa transgression, permet également la découverte de chemins de traverse que nous pouvons tous emprunter, comme une respiration aux routes quotidiennes balisées. L’onirisme devient une réponse à la cruauté du monde et la voix d’expression d’une individualité qui rencontre un écho universel. Elle invite à la rêverie en dehors des théories. Elle accepte d’être gentiment moquée pour sa dite naïveté par le classicisme des études littéraires.

Le réalisme magique permet, comme un prisme divise la lumière blanche en différents rayons monochromatiques, de mieux distinguer ce qui constitue notre réalité. Il ne reste plus qu’à choisir ce qui nous plaît ou non parmi ces faisceaux pour jouer avec eux. La littérature est un jeu sérieux dont la réalité est une pâte à modeler.

Ils sont nombreux, ces auteurs que j’aime et que j’admire. Ils ne sont jamais classés sur une seule rangée, mais leurs livres se font des clins d’œil d’une étagère à une autre. Ce sont les García Márquez évidemment, les Dino Buzzati que j’adule, les Boris Vian qui ont formé ma jeunesse, les Nicolas Gogol ou plus récemment les Mathias Malzieu qui font du conte une réalité, en chanson, en roman ou en film.

Alors, acceptons l’intrusion du magique dans notre quotidien pour mieux le concevoir. C’est en tout cas ce que j’imaginais humblement avec mon premier roman en suggérant une mythologie personnelle pour expliquer ce qu’il y aurait après la mort et son mystère. Et c’est la recette que je compte appliquer à mes prochains romans, notamment sur les rêves que nous avions enfant qui s’effondrent et continuent de vivre pourtant en nous.

Soyons des Peter-Pan qui acceptons l’âge adulte.