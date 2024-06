Des auteurs et autrices BD appellent à voter Nouveau Front Populaire

La BD emmerde le Rassemblement National

Depuis « Tintin au Congo », la BD a bien changé. La déflagration « Maus », entre autres, est passée par là : la BD est maintenant un art populaire engagé.

Témoin des luttes sociales, antiraciste, féministe, LGBTQIA+, psycho et handi inclusive, la BD d’aujourd’hui épouse les combats pour une société juste et ouverte !

Nous, scénaristes, dessinateurs et dessinatrices, coloristes, lettristes, graphistes, traductrices et traducteurs, éditeurs et éditrices, libraires, refusons la fatalité de devoir vivre et travailler dans une société promouvant les valeurs du Rassemblement National et des autres partis de l’extrême droite : la haine et la peur de l’autre, le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, la détestation des LGBTQIA+, des porteurs et porteuses de handicap ou de maladies physiques ou psychiques, des femme et de la liberté de disposer de leurs corps.

Nous refusons de nous plier aux forces qui dressent les groupes sociaux les uns contre les autres, qui veulent régner par la terreur et la division, qui prétendent servir le peuple alors qu’elles ne désirent que l’asservir.

Nous repoussons l’idée de vivre sous un pouvoir méprisant les artistes et les intellectuel·les, pour mieux abêtir ce qu’il considère comme une populace à séduire. Nous le voyons extrêmement clairement par l’exemple de l’empire médiatique lamentable du milliardaire fascisant Vincent Bolloré.

Ce que nous voulons, c’est vivre tous ensemble, avec amour, respect et bienveillance.

Nous voulons une assemblée, un·e premier·e ministre et un gouvernement qui souhaitent mettre en place des conditions d’une vie bonne pour leurs concitoyens et leurs concitoyennes, et particulièrement pour les plus fragiles, pour celles et ceux qui connaissent le plus de difficultés.

Nous voulons une société attentive à ses intellectuel·les, à ses artistes, pour qu’ils et elles lui donnent en retour de la réflexion, du rêve et de la beauté !

Nous voulons que nos histoires, nos dessins, nos couleurs, puissent se déployer librement dans une France ouverte et heureuse, dénuée de peurs, de haines et de censure.

Nous appelons toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens à voter, les 30 juin et 7 juillet, pour le Nouveau Front Populaire, seule force politique ayant à ce jour proposé un programme compatible avec ces souhaits.

Sans autrices, sans auteurs, pas de bande dessinée !

(La tribune/pétition est à retrouver à cette adresse)

Le collectif Autrices Auteurs en Action (AAA) et plus de 250 signataires

Photographie : illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0

