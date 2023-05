Les mauvaises critiques de livres qui vous ruinent la vie

Il faut différencier le bon chasseur du mauvais chasseur : le premier voit une proie, arme et tire. Le second voit une proie, arme et tire… mais c’est un mauvais chasseur. Dans la vie d’un critique de livres, la production se diviserait tout aussi bien en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.

À la nuance près que l’industrie vit de ce que la distribution (le transport des exemplaires) facture. Que ce soit de l’entrepôt vers le point de vente, du point de vente au retour à l’entrepôt, et même, le stockage à l’entrepôt lui-même. Dans ce système, deux types de livres se distinguent : les uns et les autres.

Les uns auront une belle vie : des articles dans la presse, voire des passages télé, de la publicité online ou dans les rues (ou les deux). En somme, un accompagnement promotionnel solide. Et puis, les autres. Eh bien, il leur manquera tout ce que l’on a accordé aux uns.

GfK indique que les 10 meilleures ventes du premier trimestre 2023, représentent 1,3 million d’ouvrages sur les 71 millions achetés. Dit autrement, cela signifie que 10 ouvrages pèsent 1,41 % du marché. Mieux : en 2022, les 50 premiers équivalent à 11,7 millions des 364 millions achetés. Soit 3 % du volume de 2022, qui affichait 4,3 milliards €.

Et plus de 68.000 nouveautés sont sorties l’an passé — en hausse de 14,3 %. Dans ces conditions, comment exister ? Et corollaire, comment, si l’ouvrage publié existe dans la presse, d’une manière ou d’une autre, ne pas se rouler par terre de rage quand la critique est assassine ?

Internet et l'immédiateté

« La critique est aisée et l’art est difficile », clamait le linguiste (et non « mais l’art est difficile », ce qui rendrait l’alexandrin boiteux). Mais se prendre en pleines gencives une recension meurtrière n’a rien d’un parcours de santé. En compter plusieurs — luxe s’il en est – invitera à l’introspection légitime : passé un certain volume de lecteurs en accord sur leur désaccord quant à votre ouvrage, cela pousse à quelques réflexions.

Maintenant, le modèle démocratique a ses limites : « C’est aussi l’obligation, pour ceux qui n’aiment pas ça, de subir à longueur d’antenne le football et les embrassades poilues de ces Cro-Magnon décérébrés qu’on a vus s’éclater de rire sur le charnier de leurs supporters », disait Desproges.

Quel sadisme malsain que de s’infliger la lecture de critiques négatives ? D’autant que l’esprit humain est si merveilleusement fait qu’une seule dévastatrice suffira à ruiner les 15 élogieuses. « Tu ne peux pas comprendre, tu n’écris pas », m’avait rétorqué un romancier installé, sur de son coup.

Hmmm : chaque mois, notre média compte quasiment autant de lecteurs que Guillaume Musso ne vend de livres annuellement. Et leur niveau de réactivité tant par email que dans les commentaires se mesure à l’aune d’internet : l’immédiateté de la sanction… Alors, si, si, copain, je pense avoir un peu d’expérience en la matière.

Tout faire sauter

Les Grecs l’appelaient sophrosunè pour faire les intéressants, quand les gens normaux la nomment tempérance : cette mesure qui donne de la hauteur. Toute critique devient constructive, dès lors qu’elle est argumentée. S’il s’agit d’un déversoir de rage, n’oublions jamais cette règle : don’t feed the troll. N'en rajoute pas, laisse l'imbécile se gargariser. Et plus encore, garde à l’esprit que le courage derrière un écran rend téméraires au-delà du raisonnable les esprits les moins bruyants d’ordinaire.

Apprendre à trier le bon grain de l’ivraie découle en réalité de la formation : à qui accorder crédit, selon les sujets, sans se réfugier derrière son petit doigt ? Auteur ou journaliste en ligne sont logés à même enseigne pour le coup : on apprend, avec une temporalité distincte, à connaître ses opposants, détracteurs et autres critiques. Aussi bien qu’à sourire, malgré un pincement au cœur — ah, ce terrible besoin de plaire au plus grand nombre… —, en voyant l’acharnement de certains.

Car contexte, tout n’est que contexte. Et littérature mise à part, une mauvaise critique n’a jamais tué personne. Ou bien l’a-t-on enterré profondément. La publication s’accompagne du risque de la critique : à ce titre, l’ignorance en devient plus douloureuse encore, à considérer que le texte n’aura même pas suscité une remarque désobligeante.

Mais, critique élogieuse ou désastreuse, qu’importe : dans tout récit, vient le temps de l’ennui, ces pages que l’on tourne, car en dépit de l’enthousiasme global, là, c’est fade. Alors on ne s’y arrête pas : si le lecteur a le droit de sauter des pages, refuserait-on à l’auteur le droit de (faire ?) sauter des commentaires ?

Crédits photo : Alexandra Mirgheș / Unsplahs