Le binôme Fnac/Editis : seule réponse de Kretinsky à l'empire Bolloré

Passé à 25,03 % du capital de Fnac-Darty, Daniel Kretinsky s’est hissé au rang de premier actionnaire depuis le 23 mars. De quoi faire sortir de sa réserve le président du Syndicat national de l’édition, Vincent Montagne. Le milliardaire disposerait en effet d’une position problématique, puisqu'à la tête du « premier distributeur de livres en France », expliquait-il mi-avril. Et à ce titre, aurait accès « au secret des affaires de tous les concurrents ».

Ou pour le dire autrement, un regard sur les ventes de livres, à travers une enseigne au poids significatif. Trop pour ne pas poser question.

Pas de panique : prends une serviette

Denis Olivennes, l’homme fort de Kretinsky tâche d’éteindre les incendies : lors d’un grand oral chez Editis — alors que rien n’était encore engagé pour la cession — il plaidait en faveur de « l’équilibre général de nos métiers ». Et donnait même des gages de bonne volonté quant à la librairie indépendante : promis, pas de mauvaises intentions.

Et d’assurer, d’une part que Kretinsky « n’avait pas de projet de prise de contrôle de la Fnac », de l’autre que l’autorité française de la concurrence aurait toujours son mot à dire. « Cela ne pose pas de problème parce que l’on est en dessous des seuils d’influence déterminante. On n’a aucune influence sur la Fnac. Quand je dis on, c’est Daniel. À horizon visible de la fin du processus d’Editis, il n’y a pas de problème », poursuivait-il.

Bruxelles dans les choux ?

Côté Commission européenne, ActuaLitté avait appris que la prise de participation dans Fnac-Darty serait observée avec attention. Bruxelles voyait la proximité avec Editis comme susceptible de poser problème. Pour autant, la Commission a dernièrement indiqué qu’elle ne lèverait pas un sourcil, tant que Kretinsky demeurerait sous le seuil des 30 %. Après, eh bien, on verra bien en temps utiles.

À LIRE - Dans la tête d'un actionnaire Vivendi

Ajoutons à cela que la rue de Valois est franchement aux abonnés absents sur le sujet et l’on comprendra qu’en l’absence de toute volonté politique, le sujet est clos. Que l’Élysée ait reçu les doléances des professionnels début mars n’y change rien. Surtout si l’on prend en considération les mutations à venir.

WTF ?

Le marché du livre, suite à l’OPA qu’a déclenchée Vivendi sur le groupe Lagardère, subira une profonde mutation. Voilà pour la lapalissade. En convoitant Hachette Livre (Lagardère Publishing), le groupe que dirige Yannick Bolloré mettra au service du groupe éditorial toute sa force de frappe.

Certes, ce modèle fut expérimenté avec Editis — mais précisément : « On peut tout à fait envisager qu'Editis a servi, à certains égards, de cobaye pour affiner la stratégie future », estime un observateur. Le combo Vivendi/Editis représentait une solution modeste, mais puissante. Le combo Vivendi/Hachette Livre, c’est la double peine pour le marché du livre.

Avec 789 millions € de chiffre d’affaires sur 2022, en recul de 8 % (Ebita de 31 millions, contre 51 en 2021), Editis fait figure de Petit poucet. Car la pieuvre verte, elle, a signé une excellente année, avec 35,1 % de croissance du CA : 2,748 milliards € (un recul de 1,9 % en données comparables), mais 302 millions € de bénéfices.

Force de frappe démultipliée

« Le différentiel est colossal : Vivendi, c’est presque 6 milliards € de chiffre d’affaires, avec Editis. Lagardère, c’est 6,9 milliards €. On retranche Editis, et ça se passe de commentaires », note un éditeur. « Et la suite des événements, c’est Editis, sans Vivendi. » Mais avec Kretinsky, et indirectement Fnac-Darty, soit 7,95 milliards € de CA sur 2022.

À LIRE – De Hachette Livre à Editis : une valse à 1000 temps de présidents

Les auteurs — les faiseurs — qui auront observé comment Vivendi a su jouer de ses atouts pour valoriser les écrivains d’Editis, considéreront avec d’autant plus d’intérêt le groupe Hachette. Peut-être pas si Nicolas Sarkozy en devient le directeur général, comme cela se dit depuis quelque temps. Mais encore que.

Crédits photo : GR Stocks / Unsplash

Mini-Vivendi, maxi-CMI

Les velléités de Daniel Kretinsky dans le domaine des médias ne sont plus à démontrer. Mais à cette heure, les synergies ne semblent pas à l’ordre du jour avec Editis : en cas d’informations précises, ne pas hésiter à contacter la rédaction.

Toutefois, l’industrie du livre a raison de se préoccuper de ce que Fnac devienne une nouvelle donnée de l’équation. Mais se focaliser sur l’arbre fait oublier la forêt. Certes, Kretinsky poursuivra sa stratégie d’un mini-Vivendi : les investissements jusque dans TF1 le démontrent.

Sauf qu’une fois le regroupement Hachette Livre/Vivendi opéré, cela risque de devenir le cadet des soucis que les groupes éditoriaux auront. Surtout que la Commission estime que Vivendi a répondu aux objections formulées, et s’apprête, ce 23 mai, à donner une réponse favorable à l’OPA.

Que rétorquer à Vivendi ?

En Europe, il n’existe aucun autre précédent dans l'association qui se présente à Kretinsky, sinon en Italie. Les groupes Mondadori, Feltrinelli ou Giunti al Punto. Autrement dit, l’association d’un groupe éditorial à un ensemble de points de vente. Ce modèle, à ce point développé, n’existe en effet que dans le Bel Paese — à la marge, Gallimard ou Albin Michel disposent de quelques points de vente, quand Mondadori a ouvert près de 550 établissements.

« Stratégiquement, Kretinsky n’a pas d’autres options pour exister face à Vivendi/Hachette que de s’appuyer sur Fnac », estime un opérateur du livre. « Pour les autres groupes, le fossé se creusera définitivement entre les deux acteurs principaux, Hachette et Editis. Mais il deviendra plus important que jamais entre le premier et le deuxième. »

Organique, externe : croissance à tout crin

La filière a dernièrement eu l’occasion de rencontrer le futur patron avec Denis Olivennes et de réclamer à tout crin une muraille de Chine entre Editis et Fnac. La réponse est tout à la fois lucide et stratégique : l’empire de Kretinsky grandira, c’est assuré, mais pas en jouant la carte Fnac au détriment des revendeurs.

Et de fait, Editis possède la filiale de diffusion-distribution Interforum : impossible de s’aliéner les libraires sans risquer l’appel au boycott comme l’a vécu Média Participations fin 2021. Le tout initié par le Syndicat de la librairie française... gare aux organisation professionnelles...

Sur ce point, le Tchèque joue avec un avantage face à l’empire Bolloré : Lagardère possède un outil retail de luxe, les Relay H. Un espace privilégié pour vendre du best-seller, que ce soit en livres ou autres. « Le développement médiatique ne souffre aucun doute : si Bertelsmann remettait M6 en vente, Kretinsky ne serait pas loin », estime un financier.

Et de poursuivre « Constituer un groupe puissant implique de multiplier ses investissements. Et quoi qu'on en dise, il faudra à opérateur en mesure de répondre à Vivendi/Hachette. » À bon entendeur…

Crédits photo : GR Stocks / Unsplash