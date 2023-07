Hidalgo : priver Bolloré de librairie quand le Qatar occupe le Parc des Princes

L’information a fait grand bruit : Vivendi s’est porté acquéreur de la librairie du VIe arrondissement parisien, L’Écume des pages, posant un chèque de 4,5 millions € — soit une surenchère de 500 k€ en regard de l’offre concurrente. Dans le milieu, des bras tombent à l’évocation de cette somme.

Depuis le Sud, un gérant de librairie en phase de cession indique que « pour un commerce correctement rentable, bien équipé et rénové, la valorisation est inférieure à 20 % du chiffre d’affaires. Voire, tourne autour de 15 % ». Autrement dit, le calcul s’effectue sur la base de 8 années de résultat net — de sorte qu’un repreneur paie en crédit vendeur sur environ 10 ans. « Plus de 100 % du CA en valeur de vente, donc six fois le marché c’est incompréhensible. »

ANALYSE - Pourquoi Vivendi rachète la librairie parisienne ?

David Frèche, PDG de Loft design by, avait en effet réuni des amis pour une proposition à 4 millions €, peu ou prou le CA de l’établissement… Étrange, donc.

La Qatar-strophe

Cavalier surgissant hors de la nuit, Anne Hidalgo claque du fouet en découvrant cette transaction — le rachat du fonds de commerce. La voici mobilisant les services de la Ville et la future ex-Semaest pour étudier « toutes les pistes possibles visant à maintenir votre activité ». Comprendre : barrage à Bolloré, une posture dans l’air du temps, dont on comprend la philosophie que sous-tend la lutte d’influences.

Sauf que, concrètement, quelles options existent ?

La porte est fermée...

Certaines villes de France ont instauré un droit de préemption pour les fonds de commerce, afin de protéger et soutenir l’activité — notamment dans les centres-villes. Un levier voté en conseil municipal… que la ville de Paris n’a pas instauré, alors que le Code de l’urbanisme (Article L214-1) encadre précisément cette démarche. Donc, impossible de racheter un fonds de commerce en cas de cession à un tiers.

Le tweet de l’édile a déjà du plomb dans l’aile — ou est-ce une aile de moulin qui l’a plombé ?

En revanche, la Semaest, société d’économie mixte, peut racheter des murs et bureaux, conformément au droit de préemption dont dispose la municipalité. La mairie entame alors les démarches nécessaires, qui favoriseront le commerce de proximité et sa diversité — de sorte que l’on empêche l’ouverture d’une énième boutique de fringues quand le propriétaire d’un local (que louait, par exemple, une librairie) décide de vendre son bien immobilier.

Sauf que les propriétaires de L’Écume des pages sont locataires… Attendu que Vivendi ne changera pas la destination et au contraire, veut sa librairie, eh bien… circulez, y’a rien à voir. Et de toute manière, la mairie n’a pas les pouvoirs pour interférer.

... essayons la fenêtre

Plus cocasse encore : quand bien même il s’agirait d’une vente des murs, pour laquelle Paris aurait droit de préemption, ce dernier serait dévoyé… pour la même raison. L’intention clairement affichée de Vivendi est de conserver l'enseigne. Or, le droit de préemption est fondé sur le type de commerce envisagé dans les murs et non sur l’identité du propriétaire ou le changement éventuel de ligne.

Reste donc à considérer les aides que la Mairie trouverait — et dans ce cas, un sérieux problème se dessine : pourquoi soutenir cette librairie en particulier, au seul prétexte incontestable que l’empire Bolloré s’y intéresse ? Entre favoritisme, discrimination anti-breton et distorsion de concurrence, les recours ne manqueraient pas pour que plie Anne Hidalgo.

Le Qatar, oui, Bolloré, non ?

Les plus vigilants plongeront par ailleurs dans les archives de ce début d’année et le conflit ouvert entre la Ville et les propriétaires de l’équipe du PSG, Qatar Sports Investments. Paris loue en effet pour quelque 2 millions € par an le Parc des Princes pour que 22 pousse-citrouilles gambadent durant 90 minutes.

Stand du Qatar - London Book Fair 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Au final, les Qataris ont déposé un dossier de candidature pour racheter les lieux – le montant est estimé à 350 millions €. Le gouvernement français avait lui-même estimé qu’aucune contre-indication ne s’opposerait à ce que l’émirat en devienne propriétaire…

Certes, Anne Hidalgo s’est opposée à ce que les Qataris rachètent le stade, mais avant tout parce que l’offre avancée de 38 millions € était, à ses yeux, « ridicule ».

À ce titre, l’extrême droite fit des gorges chaudes en raillant le partenariat entre le Qatar et la Ville de Paris — alors même que l’État est régulièrement pointé du doigt. Malgré des améliorations notables, le Qatar a des Droits de l’Homme une appréciation à géométrie plus que variable. De même pour la liberté d’expression.

Rappelons enfin que, contrairement au Qatar, la charia n’est pas la politique en vigueur dans les entreprises de Vivendi. Une situation qui progresse, certes… mais la Coupe du monde de football 2022, qui se déroulait dans l’émirat, a rappelé que l’homosexualité y est toujours illégale, assortie d’une peine de 7 ans de prison — et de la peine de mort pour les personnes de confession musulmane.

Encore qu’il faudrait demander aux salariés du JDD (propriété de Vivendi, via le groupe Lagardère), ce qu’ils en pensent : les salariés entament leur troisième semaine de grève, suite à la nomination au poste de rédacteur en chef de Geoffroy Lejeune. Précédemment directeur de Valeurs actuelles, média qui se présente en soutien ouvert aux idéologies d’extrême droite, son parachutage viendrait confirmer l'orientation idéologique du groupe, ou du moins de son PDG.

« Outre qu’elle illustre la banalisation des idées d’extrême droite dans les médias, la situation du JDD est l’exemple parfait de la difficulté, voire de l’impossibilité (...) d’accéder à une pluralité de création et d’information », écrivaient à ce sujet les responsables syndicales.

Fut un temps, Paris valait bien une messe : dans l’industrie du livre, nul n’a pour autant oublié qu’en 2017 Sharjah, autre grand défenseur des libertés individuelles, était l’invité d’honneur du Salon du livre de Paris. C’était en 2017. « Si l’on devait travailler qu’avec des pays démocratiques... », nous avait alors lâché, amer, un exposant.

Vous avez dit Moulin à vent ou girouette ?

