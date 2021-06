Albin Michel abandonne Éric le polémiste : le dé-Zemmour

Sont-ce les rumeurs d’une candidature à la présidentielle 2022 qui auraient poussé Albin Michel à « abandonner en rase campagne » Éric Zemmour, comme certains le notent ? Récemment, de vraies-fausses affiches électorales ont jailli dans quelques villes, clamant “Zemmour président”. Après les régionales que la France vient de vivre, drôle de situation. D’autant, analysait l’éditorialiste, que pour un tiers des abstentionnistes, l’absence de vote découlerait de ce que « leurs idées ne sont pas représentées ».

En tout état de cause, la maison Albin Michel, qui avait récupéré Zemmour à la suite des éditions Grasset, a estimé que le poids de ses livres n’en valait plus la chandelle. Pourtant, Éric Zemmour pèse lourd : depuis Le Bûcher des vaniteux (31.000 exemplaires, poche et grand format estimation Edistat) jusqu’à Destin français, (septembre 2018, 111.845 exemplaires, donnée Edistat), le polémiste a la plume acérée représente une fortune éditoriale.

ZEMMOUR: un “comportement déplacé”

Si l’on suit les données de notre partenaire Edistat, ce sont près de 12,3 millions € que la maison a accumulé, soit plus de 543.000 exemplaires vendus – Le Bûcher des vaniteux tome 1 fut publié en octobre 2014. Si les ventes poche ne font pas spécifiquement exploser ces données, la rupture entre Zemmour et son dernier éditeur en date fait figure de bombe dans l’industrie.

Rupture unilatérale

« Albin Michel rompt unilatéralement sa relation commerciale avec Éric Zemmour au mépris du contrat qui les lie », indique Le Point évoquant un communiqué de l’intéressé. « Albin Michel vient de décider de jeter aux orties ses engagements envers Éric Zemmour. »

Et d’ajouter : « Le chroniqueur vedette de CNews est pourtant depuis 10 ans l’un des auteurs phares les plus rentables de l’éditeur parisien. Juste à l’entrée de la grande torpeur de l’été, le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour torpiller le livre très attendu qu’Éric Zemmour devait faire paraître à la rentrée de septembre. »

Contacté, Gilles Haéri, président des éditions Albin Michel, n'a pas encore fait de commentaires. [Une communication devrait intervenir dans la journée, nous indique la maison.]

Selon certaines sources concordantes, la nouvelle direction de la maison n’assumerait tout simplement pas — plus, de fait — d’avoir un pareil trublion dans le catalogue. Et ce, alors que l’ouvrage était vanté par Lise Boëll, directrice éditoriale du volet non-fiction chez Albin. Celle-ci n’a toujours pas réagi aux révélations de Zemmour — dont l’attitude laisse clairement entendre qu’il n’en restera pas là.

UCHRONIE: Zemmour et Onfray, alliés pour 2022

Ce fameux nouveau livre n’apparaissait toujours pas dans les bases de données ce 28 juin au soir, quand l’éditorialiste a annoncé cette rupture. En revanche, on trouvera, chez Seuil au mois d’octobre, une biographie de Zemmour signée Étienne Girard, rédacteur en chef société de l’Express. Lequel n’a pas non plus eu le temps de dégainer.

“Ma cassette, me suis volé ma cassette”

L'avenir de cette parution résidera-t-elle dans une forme d'autopublication, ainsi que la droite américaine a commencé à le faire, pour se séparer des contraintes éditoriales, et balayer les refus essuyés ? Quelle maison déroulera le tapis rouge, carnet de chèques à l'appui, pour convaincre Zemmour de rejoindre les rangs ? « Plus simplement, la question se pose de savoir avec quel catalogue un Zemmour deviendrait compatible », note un observateur. « Ses aspirations présidentielles comptent pour beaucoup : il a un lectorat, des fidèles et il s'en trouvera plus encore avec ce mouvement politique majeur. Le coup est séduisant. »

Plus largement : la rue Huygens, siège de l’entreprise, tente-t-elle par ce coup de balayer son image d’éditeur réactionnaire ? Avec dans l’écurie Philippe de Villiers ou encore Patrick Buisson qui demeurent, le travail de nettoyage d’Augias a-t-il débuté ? Hercule avait détourné deux fleuves pour s’acquitter finalement de cette tâche : mais c’était un demi-dieu…

« Je crois que les ouvrages dont nous parlons sont en phase avec le pays et, s’ils ont tant de succès, c’est que les lecteurs, plutôt que d’y chercher des révélations, se sentent confortés d’y trouver et d’y lire ce qu’ils ont envie d’y trouver et d’y lire », concluait en 2016 Francis Esmenard, parti à la défense de sa ligne éditoriale.

Crédit photo © Eric Zemmour