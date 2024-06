Franck Thilliez : une passerelle vers les voix autochtones du Québec ?

Malvezie, le 25 juin 2024

Cher Franck Thilliez,

J’ai aimé vous lire. Norferville est un roman qui va m’habiter longtemps. Noir et rouge sur fond blanc. J’avais entendu parler de vous depuis des lustres, mais c’est ma première rencontre avec votre écriture, merveilleusement efficace. Toutefois, je ne compte pas ici parler de votre style ; ce qui m’importe a trait aux Autochtones du Québec, que je connais un peu.

Or, j’ai été très agréablement surpris par la qualité de votre documentation : tant les problèmes qui affectent la population autochtone du Québec en général que les spécificités socioculturelles des communautés dont vous parlez en particulier, les Innus, sont abordés avec une grande justesse. Sans didactisme.

Bien peu d’autrices et auteurs s’intéressent à ces sujets en France, et quand elles et ils le font, rares sont celles et ceux qui exposent les faits avec rigueur et mesurent toute l’importance des enjeux contemporains.

J’ai aussi beaucoup apprécié que vous mentionniez un texte fondateur de la littérature autochtone, paru en 1976, Je suis une maudite Sauvagesse/Eukuan nin matshi-manitu innushkueu, d’An Antane Kapesh, même si vous ne dites rien de son contenu subversif. Car les Autochtones du Québec écrivent. En français.

Mais on ne les lit pas.

Pourtant, elles et ils évoquent, comme vous, la pérennité du mode de vie nomade (Rita Mestokosho, Le cœur du caribou/Atiku utei, 2002 ; Carole Labarre, L’or des mélèzes, 2022), la force des croyances traditionnelles (Virginia Pesemapeo Bordeleau, Ourse bleue, 2007), l’imprescriptibilité de la violence coloniale (Maya Cousineau Mollen, Enfants du lichen, 2022), la dépossession du territoire et la spoliation des ressources (Michel Jean, Kukum, 2019 ; Rita Mestokosho, Née de la pluie et de la terre, 2014), la déportation et l’enfermement des enfants (Michel Jean, Maikan, 2013).

Ou, plus récemment, leur placement systématique (Isabelle Picard, Des glaçons comme du verre, 2024), le traumatisme intergénérationnel qui en a résulté (Natasha Kanapé Fontaine, Nauetakuan, un silence comme un bruit, 2021), les conditions de vie dans les réserves (Naomi Fontaine, Kuessipan, 2011), la corruption qui y sévit (Louis-Karl Picard-Sioui, Chroniques de Kitchike : la grande débarque, 2017), le sort des SDF issus des Premières Nations (Michel Jean, Tiohtiá:ke, 2021), le féminicide toujours en cours au Canada (Virginia Pesemapeo Bordeleau, Poésie en marche pour Sindy, 2018), etc.

Chacun, chacune est libre d’écrire sur ce qui lui importe. Nulle obligation de situer son point de vue, c’est l’incommensurable avantage du roman sur l’essai. Bien sûr, on peut lire Franck Thilliez ET An Antane Kapesh.

Mais en réalité, au-delà de votre talent, du fait de l’organisation industrielle de la chaîne du livre qui met au ban l’édition artisanale, c’est de votre livre dont il est partout question, pas de ceux des auteurs et autrices autochtones du Québec. Comment, dès lors, accéder à leurs imaginairesfécondsdans un contexte concurrentiel monopolistique ?

Les colons européens et leurs descendants ont volé les territoires des Premières Nations, violé les femmes, arraché les enfants à leurs familles, annihilé leurs langues. Il ne leur reste plus que leurs histoires. Allons-nous enfin accepter que les Autochtones du Québec les racontent, comme nous y exhorte l’immense poétesse Joséphine Bacon ?

Cher Franck Thilliez, vous qui manifestez un intérêt respectueux envers ces peuples et leurs cultures, merci de nous aider à faire entendre leurs voix. À rendre leurs mots visibles.

