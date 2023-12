Domaine public : Disney a fini par se faire “Mickey”

Pas de panique cependant, Disney ne risque pas la faillite ces prochains mois : loin de la figure rondouillarde et joviale que l’on connaît aujourd’hui, c’est le Mickey de Steamboat Willie, créée par Walt Disney en 1923 qui rejoindra les œuvres patrimoniales désormais propriété de l’Humanité. Un brin de grandiloquence n’a jamais fait de mal en fin d’année.

Welcome on board

Ses petites jambes grêles arquées devant la barre de son navire auront fait le tour du monde, dans le court-métrage d’animation en noir et blanc, diffusé en 1928. Et comme son amoureuse Winnie figurait également dans cette production, elle prend le même chemin que la célèbre souris…

Sauf que la perte des droits exclusifs sur le premier brouillon historique autant que significatif achève des décennies de luttes et manœuvres juridiques pour exploiter encore un peu plus le personnage. Et surtout empêcher quiconque d’en bénéficier. On ne laisse pas des dizaines de millions de consommateurs, enchantés par cette créature, sans un merchandising digne de ce nom.

Bien sûr, ces dessins centenaires n’ont plus rien à voir avec les représentations, figures et autres symboles qui caractérisent le Mickey moderne. Mais Disney n’a jamais été un tendre dans le respect du copyright : tentez de monter une pièce du Roi Lion, les avocats de la firme ne tarderont pas à se pointer, et pas pour assister à la représentation.

Dans les parcs d’attractions, les produits dérivés, le journal de Mickey, personne ne sentira le départ de Steamboat Willie, bien évidemment. Et Disney le précise dans un communiqué qui résonne comme un avertissement sans frais :

« Les versions plus modernes de Mickey ne seront pas affectées par l’expiration du droit d’auteur de Steamboat Willie, et Mickey jouera encore un rôle de premier plan en tant qu’ambassadeur mondial pour la Walt Disney Company dans notre narration, nos attractions de parcs à thème et notre merchandising. » – Déclaration de la WDC

Dont acte. Les gants blancs, le short rouge et autres éléments postérieurs, demeureront propriété de la firme, qui « se prémunira de toute confusion induite auprès des consommateurs, par l’utilisation non autorisée de Mickey et des autres personnages emblématiques ». Dont acte, bis.

Extensions de garantie à rallonge

Reste que la loi est la loi (et Judge Dredd n’appartient pas à Marvel) : la législation sur le copyright indique qu’au terme de 95 années précisément, le court-métrage de 1928, icône de la pop culture, appartiendra à tout un chacun. Après une attente particulièrement longue.

Les avocats de Disney s’en étaient donné à cœur joie : avec d’autres entreprises concernées par l’exploitation de créations juteuses, ils avaient fait pression pour que le Copyright Extension Act de 1998 accorde une couverture plus grande. Au point que ce lobbying exercé jusque dans les plus hautes sphères fut baptisé : Mickey Mouse Protection Act. La loi de protection de Mickey – comprendre, protection des revenus qui découlent de la souris…

Crédits : ikayama CC BY SA 2.0

Ce collectif avait obtenu une prorogation de 20 années, portant à 95 ans la durée du copyright — alors que le texte de 98 avait déjà apporté un bonus d’exploitation.

On craint évidemment des modernisations, voire, horribile auditum, des versions irrévérencieuses, comme celle de Winnie l’Ourson, dont Disney a perdu les droits — détenus depuis 1961. Un film d’horreur produit par des garçons pleins d’avenir avait littéralement survolté la presse : le gentil ourson et ses amis changés en monstres sanguinaires, voilà qui a de la gueule.

Ne rigolons pas trop fort : leur prochaine victime sera Bambi. Disney, une fois de plus écorné…

Disney dans la tourmente

Alors oui, Steamboat Willie marque la fin d’une époque, mais la firme a bien d’autres chats à fouetter : ce XXIe siècle s’ouvre sur des périodes de conflits politiques — comme cette guerre culturelle menée contre le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, autour des droits LGBTQ+. La société s’en mêle, Disney s’empêtre (ou s’en dépêtre —, pour tant bien que mal ne froisser personne.

Ainsi, « l’endroit le plus heureux du monde », installé dans la juridiction de DeSantis, a dénoncé le projet de loi dite “Don’t Say Gay” après que le gouverneur l’a signé. « Nous nous engageons à défendre les droits et la sécurité des membres LGBTQ+ de la famille Disney, ainsi que de la communauté LGBTQ+ en Floride et à travers le pays », déclarait Disney durant la controverse. Tout à l’honneur de l’entreprise.

En parallèle, les financiers réclament leur dû : le service de streaming lancé en grande pompe demeure déficitaire, dans une économie déjà plombée par des échecs commerciaux sérieux. Les super héros de l’écurie Marvel n’ont pas dit leur dernier mot, certes, mais le box-office a des relents de kryptonite — cette matière à même de détruire Superman. Heureusement, L’Homme de Fer n’est pas publié chez Marvel, mais DC Comics.

Décérébrer l'Amérique, et le monde

Plus symboliquement, une page du XXe siècle se tourne : au cours des 100 dernières années, Disney fut l’un des fils conducteurs de l’Amérique [du Nord] moderne. Mieux : un baby-sitter multifonction qui a participé à l’éducation de millions d’enfants, inculquant des critères sociaux, affadissant des œuvres chargées de sens…

À LIRE - Bambi : au-delà du faon, un créateur répudié par l'Allemagne nazie

Il suffit de lire Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, puis de regarder Le Petit chaperon rouge de Disney pour mesurer le degré d’abrutissement des masses… Or, cette puissance démultipliée par l’exportation des œuvres partout dans le monde a participé à imposer une nouvelle dynamique — Roland Barthes parlerait-il de mythologie disneïenne ? — en réécrivant et imposant sa relecture des contes, de Pocathontas ou d’Aladin, pour n’en citer que les plus connus.

Et que dire de Pinocchio, pantin menteur, qui se suicidait dans le livre de l’écrivain italien Carlo Collodi, frappé par la conscience de son état ? Changé en véritable petit garçon par la magie de l’happy-Disney-end, voici que l’on éradiquait toute la violente pédagogie de l’œuvre originale, au profit d’une rassurante lobotomisation.

DÉCRYPTAGE – Car en réalité, pantin menteur, Pinocchio est mort pendu

Faudrait pas vieillir ni découvrir la réalité, en fait.

Bonne nuit les petits...

Pour s'en assurer, on consultera un court-métrage, Il était une fois un studio, proposé en intégralité et gratuitement : près de 9 minutes de célébration du centenaire du studio Disney, qui furent diffusées sur Disney+ en octobre dernier. Réalisé après deux années de labeur, il présente une fusion de techniques telles que les images numériques, les dessins à la main, et les prises de vues réelles, mettant en scène 543 personnages de Disney issus de 85 productions.

Cette œuvre, qui a requis la participation de plus de cent personnes, ainsi que d’anciens animateurs et 40 comédiens, est saluée comme une prouesse artistique et technologique. Elle inclut notamment des créations entièrement dessinées à la main par des artistes, sans réutilisation de matériel existant. Le film rend également hommage à des personnalités comme l’animateur Burny Mattinson et le compositeur Richard Sherman.

Ennuyeux à mourir : la magie de Disney semble bien s'en être allée...

Illustration générée par un modèle de langage open source