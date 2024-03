La manipulatrice : Je sais manipuler les émotions. Je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui. Surtout lorsque je le supplie de partir. Il est toujours là, à m'observer et à attendre. Et je suis incapable de le quitter des yeux. Je n'ai qu'une envie : qu'il se rapproche. L'ombre : Je n'avais pas l'intention de tomber amoureux. Mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûté par son sourire, par ses yeux. Par la façon dont elle se meut et se déshabille. Je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la faire mienne. Et alors, je ne la laisserai plus jamais s'échapper. Même quand elle me suppliera de la libérer.