La mort l'a frôlé tant de fois, il croyait qu'elle ne le toucherait pas. En 2017, à 74 ans, dévoré par la maladie et condamné par les médecins, Johnny Hallyday est persuadé qu'il va encore triompher. Il vit ses derniers mois comme il a vécu toute sa vie : parcourant les routes américaines sur sa Harley Davidson, sous le soleil de Saint-Barth, à Los Angeles en studio ou avec son public pour chanter sa rage de vivre... Il s'est cru immortel. Mais une nuit d'hiver, son corps a lâché. Dans ces pages tendres et belles, où violence, force et tant de secrets se mêlent, Anne-Sophie Jahn raconte, comme cela n'a jamais été fait, les derniers jours de Johnny Hallyday. Chaque instant nous plonge dans son passé, glorieux, cruel, inattendu : sa rencontre avec Laeticia ; ses amours anciennes ; les rires et l'envie ; ses amis de toujours ; l'enfant abandonné ; la musique qui fait battre son coeur. Jusqu'au drame qui se déroule dans cette maison en bordure de forêt, à Marne-la-Coquette, où le chanteur rend son dernier souffle. Laissant une famille déchirée et un pays orphelin. Requiem pour un roi.